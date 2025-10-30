Ο πρόεδρος της Λιθουανίας καλεί το NBA να επενδύσει στη EuroLeague: «Ναι στη συνεργασία, όχι στον διχασμό και τη διαίρεση»

Οι δηλώσεις του προέδρου έρχονται την ώρα που το NBA εξετάζει την προοπτική ίδρυσης ευρωπαϊκής λίγκας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοργανώτρια του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επενδυτές και εξετάζει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο ως έδρες μελλοντικών ομάδων.Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και ο αναπληρωτής του, Μαρκ Τέιτουμ, έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και της Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή ομάδων της EuroLeague στο ενδεχόμενο νέο σχήμα.Η EuroLeague από την πλευρά της παραμένει επιφυλακτική, ωστόσο έχει καταθέσει τις βασικές της αρχές για ενδεχόμενη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της «κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλομορφίας» που διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.