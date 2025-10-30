Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ο πρόεδρος της Λιθουανίας καλεί το NBA να επενδύσει στη EuroLeague: «Ναι στη συνεργασία, όχι στον διχασμό και τη διαίρεση»
Ο πρόεδρος της Λιθουανίας καλεί το NBA να επενδύσει στη EuroLeague: «Ναι στη συνεργασία, όχι στον διχασμό και τη διαίρεση»
Ο Γκιτάνας Ναουσέντα προειδοποιεί ότι η δημιουργία ξεχωριστής ευρωπαϊκής λίγκας από το NBA μπορεί να προκαλέσει διάσπαση και ζητά κοινό όραμα βασισμένο στις αξίες και την παράδοση του μπάσκετ στην Ευρώπη
Νέο κεφάλαιο στις συζητήσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας από το NBA ανοίγει η παρέμβαση του προέδρου της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος κάλεσε δημόσια τις ηγεσίες του NBA, της EuroLeague και της FIBA να ενώσουν δυνάμεις αντί να μπουν σε τροχιά ανταγωνισμού που θα διχάσει το άθλημα στην Ευρώπη.
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Λιθουανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα εμπορικά συμφέροντα δεν πρέπει να υπερισχύσουν των αξιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρακινώντας τις οργανώσεις «να συνεργαστούν, όχι να ανταγωνιστούν». Υπογράμμισε ότι το μπάσκετ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της Λιθουανίας και πυλώνα της αθλητικής διπλωματίας της χώρας. «Η χειρότερη εξέλιξη θα ήταν η διάσπαση της ευρωπαϊκής αγοράς του μπάσκετ στο όνομα του κέρδους», σημείωσε.
Ο Ναουσέντα πρότεινε το NBA να επενδύσει απευθείας στη EuroLeague, αντί να επιχειρήσει να δημιουργήσει ανεξάρτητη διοργάνωση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. «Η εποικοδομητική συνεργασία, όχι ο ανταγωνισμός, μπορεί να φέρει πρόοδο και ενότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του προέδρου της Λιθουανίας σχετικά με την είσοδο του NBA στη EuroLeague:
«Οι εποχές που μπορούσε κανείς να κοιμάται ήσυχος και με σιγουριά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις φέρνουν νέους κινδύνους κάθε μέρα, και οι κρατικοί θεσμοί εργάζονται εντατικά για να τους αντιμετωπίσουν. Ας μην παραλείψουμε όμως τις στιγμές θετικού συναισθήματος που ο καθένας μας αντλεί από διαφορετικές πηγές.
Φέτος, με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα η επιθυμία των παικτών της Ζαλγκίρις να νικούν. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές – κι όμως, υπάρχει μια αίσθηση déjà vu, η οποία επιστρέφει ξανά και ξανά. Πού έχω ξαναδεί αυτά τα φλογισμένα μάτια των παικτών της Ζαλγκίρις; Ίσως το 1999; Εύχομαι στην ομάδα της Ζαλγκίρις άλλη μία βραδιά συγκίνησης και υπερηφάνειας στη μάχη της απόψε!
Θα ήθελα οι παίκτες της Ζαλγκίρις να μπαίνουν στα παιχνίδια τους σκεπτόμενοι μόνο το μπάσκετ και με δίψα για τη νίκη. Δυστυχώς, ακούω όλο και περισσότερο για μια πιθανή αναδυόμενη διάσπαση μεταξύ των ευρωπαϊκών συλλόγων μπάσκετ, καθώς η οργάνωση του ΝΒΑ κάνει βήματα προς την Ευρώπη.
Η Λιθουανία στηρίζει την ιδέα ότι οι δύο διατλαντικές μπασκετικές κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται για το κοινό καλό. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο ευρωπαϊκό και το λιθουανικό μπάσκετ θα ήταν ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς μπάσκετ, όταν τα εμπορικά συμφέροντα υπερισχύουν των αξιών.
Το μπάσκετ, άλλωστε, είναι κομμάτι της ταυτότητας της Λιθουανίας, μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά, ένας πυλώνας της αθλητικής μας διπλωματίας. Η EuroLeague ενσωματώνει μια κοινωνική διάσταση, καθώς ενώνει συλλόγους από μεγάλες χώρες, αλλά και από μικρές σε έκταση, μα τεράστιες σε μπασκετική ταυτότητα, όπως η Λιθουανία.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη να γίνει πηγή διχασμού. Καλώ όλες τις μπασκετικές οργανώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συνεργαστούν αντί να ανταγωνίζονται, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις βαθιές παραδόσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να θυμούνται — οι αξίες πρέπει να προηγούνται των εμπορικών συμφερόντων.
Ο διχασμός σημαίνει οπισθοδρόμηση. Και ήδη υπάρχει αρκετός διχασμός στην Ευρώπη – ας μην μολύνουμε με αυτόν και το μπάσκετ. Η EuroLeague και η FIBA έχουν ήδη επιλύσει τις επώδυνες διαφορές του παρελθόντος, και αντί να ανοίγουμε ξανά παλιές πληγές, καλώ το ΝΒΑ να επενδύσει στην EuroLeague.
Η παραγωγική συνεργασία – όχι ο ανταγωνισμός – μεταξύ EuroLeague, FIBA και ΝΒΑ θα οδηγήσει σε πρόοδο και ενότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Λιθουανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα εμπορικά συμφέροντα δεν πρέπει να υπερισχύσουν των αξιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρακινώντας τις οργανώσεις «να συνεργαστούν, όχι να ανταγωνιστούν». Υπογράμμισε ότι το μπάσκετ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της Λιθουανίας και πυλώνα της αθλητικής διπλωματίας της χώρας. «Η χειρότερη εξέλιξη θα ήταν η διάσπαση της ευρωπαϊκής αγοράς του μπάσκετ στο όνομα του κέρδους», σημείωσε.
Ο Ναουσέντα πρότεινε το NBA να επενδύσει απευθείας στη EuroLeague, αντί να επιχειρήσει να δημιουργήσει ανεξάρτητη διοργάνωση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. «Η εποικοδομητική συνεργασία, όχι ο ανταγωνισμός, μπορεί να φέρει πρόοδο και ενότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του προέδρου της Λιθουανίας σχετικά με την είσοδο του NBA στη EuroLeague:
«Οι εποχές που μπορούσε κανείς να κοιμάται ήσυχος και με σιγουριά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις φέρνουν νέους κινδύνους κάθε μέρα, και οι κρατικοί θεσμοί εργάζονται εντατικά για να τους αντιμετωπίσουν. Ας μην παραλείψουμε όμως τις στιγμές θετικού συναισθήματος που ο καθένας μας αντλεί από διαφορετικές πηγές.
Φέτος, με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα η επιθυμία των παικτών της Ζαλγκίρις να νικούν. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές – κι όμως, υπάρχει μια αίσθηση déjà vu, η οποία επιστρέφει ξανά και ξανά. Πού έχω ξαναδεί αυτά τα φλογισμένα μάτια των παικτών της Ζαλγκίρις; Ίσως το 1999; Εύχομαι στην ομάδα της Ζαλγκίρις άλλη μία βραδιά συγκίνησης και υπερηφάνειας στη μάχη της απόψε!
Θα ήθελα οι παίκτες της Ζαλγκίρις να μπαίνουν στα παιχνίδια τους σκεπτόμενοι μόνο το μπάσκετ και με δίψα για τη νίκη. Δυστυχώς, ακούω όλο και περισσότερο για μια πιθανή αναδυόμενη διάσπαση μεταξύ των ευρωπαϊκών συλλόγων μπάσκετ, καθώς η οργάνωση του ΝΒΑ κάνει βήματα προς την Ευρώπη.
Η Λιθουανία στηρίζει την ιδέα ότι οι δύο διατλαντικές μπασκετικές κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται για το κοινό καλό. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο ευρωπαϊκό και το λιθουανικό μπάσκετ θα ήταν ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς μπάσκετ, όταν τα εμπορικά συμφέροντα υπερισχύουν των αξιών.
Το μπάσκετ, άλλωστε, είναι κομμάτι της ταυτότητας της Λιθουανίας, μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά, ένας πυλώνας της αθλητικής μας διπλωματίας. Η EuroLeague ενσωματώνει μια κοινωνική διάσταση, καθώς ενώνει συλλόγους από μεγάλες χώρες, αλλά και από μικρές σε έκταση, μα τεράστιες σε μπασκετική ταυτότητα, όπως η Λιθουανία.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη να γίνει πηγή διχασμού. Καλώ όλες τις μπασκετικές οργανώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συνεργαστούν αντί να ανταγωνίζονται, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις βαθιές παραδόσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να θυμούνται — οι αξίες πρέπει να προηγούνται των εμπορικών συμφερόντων.
Ο διχασμός σημαίνει οπισθοδρόμηση. Και ήδη υπάρχει αρκετός διχασμός στην Ευρώπη – ας μην μολύνουμε με αυτόν και το μπάσκετ. Η EuroLeague και η FIBA έχουν ήδη επιλύσει τις επώδυνες διαφορές του παρελθόντος, και αντί να ανοίγουμε ξανά παλιές πληγές, καλώ το ΝΒΑ να επενδύσει στην EuroLeague.
Η παραγωγική συνεργασία – όχι ο ανταγωνισμός – μεταξύ EuroLeague, FIBA και ΝΒΑ θα οδηγήσει σε πρόοδο και ενότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Οι δηλώσεις του προέδρου έρχονται την ώρα που το NBA εξετάζει την προοπτική ίδρυσης ευρωπαϊκής λίγκας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοργανώτρια του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επενδυτές και εξετάζει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο ως έδρες μελλοντικών ομάδων.
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και ο αναπληρωτής του, Μαρκ Τέιτουμ, έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και της Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή ομάδων της EuroLeague στο ενδεχόμενο νέο σχήμα.
Η EuroLeague από την πλευρά της παραμένει επιφυλακτική, ωστόσο έχει καταθέσει τις βασικές της αρχές για ενδεχόμενη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της «κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλομορφίας» που διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και ο αναπληρωτής του, Μαρκ Τέιτουμ, έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και της Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή ομάδων της EuroLeague στο ενδεχόμενο νέο σχήμα.
Η EuroLeague από την πλευρά της παραμένει επιφυλακτική, ωστόσο έχει καταθέσει τις βασικές της αρχές για ενδεχόμενη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της «κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλομορφίας» που διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα