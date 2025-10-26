Η Άρσεναλ 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, τριάρα η Τότεναμ - Κέρδισε το Clasico η Ρεάλ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Άρσεναλ 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, τριάρα η Τότεναμ - Κέρδισε το Clasico η Ρεάλ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Άστον Βίλα 1-0 την Σίτι και η Μπόρνμουθ 2-0 τη Νότιγχαμ - Δύσκολη νίκη και κορυφή για τη Ρόμα, η Μπολόνια 2-2 με τη Φιορεντίνα

Όλοι δούλεψαν για την Άρσεναλ στην 9η αγωνιστική της Premier League, αφού ταυτόχρονα με τη νίκη της με 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, είδε και τη Μάντσεστερ Σίτι να γνωρίζει την ήττα στο «Βίλα Παρκ» με 1-0. Έτσι η ομάδα του Αρτέτα βρίσκεται σε τροχιά τίτλου με τη διαφορά να είναι στους 4 πόντους. 

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε της Νότιγχαμ με 2-0, ενώ μεγάλη νίκη πανηγύρισε και η Τότεναμ μέσα στην απόρθητη, μέχρι σήμερα, έδρα της Έβερτον με 3-0.

Στη La Liga το πρώτο «Clasico» της σεζόν κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, αφού η Ρεάλ υπέταξε τη Μπαρτσελόνα με 2-1 σε ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

Τεράστιο τρίποντο πήρε και η Θέλτα μέσα στην Παμπλόνα, κόντρα στην Οσασούνα με 3-2. 

Στη Serie A η Ρόμα συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, αφού περνώντας από τη Σασουόλο με 1-0, σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Φιορεντίνα παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην έδρα της από τη Μπολόνια, κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες, επιβλήθηκε 2-0 της Φράιμπουργκ. Η Στουτγάρδη νίκησε 2-1 τη Μάιντς.

Premier League (9η αγωνιστική)

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24' Κούνια, 34' Κασεμίρο, 61', 90'+7 Εμπεμό - 74' Γουέλμπεκ, 90'+2 Κωστούλας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 3-2 (5' Ουατάρα, 45' Σάντε, 60' πέν. Τιάγκο - 45'+5 Κέρκεζ, 89' Σαλάχ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-0 (39' Εζε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (19' Κας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (25' Ταβερνιέ, 40' Κρουπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Μπέρνλι 2-3 (42' πεν. Λάρσεν, 45'+ Μουνέτσι-14', 30' Φλέμινγκ, 90'+ Φόρστερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Έβερτον-Τότεναμ 0-3 (19, 45+6' Φαν Ντε Φεν, 90+5' Σαρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18
Σάντερλαντ 17
Τότεναμ 17
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μάντσεστερ Γ. 16
Λίβερπουλ 15
Άστον Βίλα 15
Τσέλσι 14
Μπρέντφορντ 13
Κρίσταλ Πάλας 13
Μπράιτον 12
Νιούκαστλ 12
Έβερτον 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 9
Φούλαμ 8
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2


Bundesliga (8η αγωνιστική)

Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)

Grüll With a BANGER! | WERDER BREMEN - UNION BERLIN | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 2025/26
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15' Νταγκίμ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)

NO WAY To Stop Bayern! | BORUSSIA M'GLADBACH - FC BAYERN | Highlights | MD 8 – Bundesliga 2025/26
Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90+6' Μπέιερ)

BEIER In The LAST MINUTE! | BORUSSIA DORTMUND - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-0 (22' Ποκού, 52' Ταπσόμπα)

Poku Paves The Way! | BAYER 04 LEVERKUSEN - SC FREIBURG | Highlights | MD 8 – Bundesliga 2025/26

Στουτγκάρδη-Μάιντς 2-1 (45+4' Φούχριχ, 79' Ουντάβ - 41' Αμίρι)

Marvelous Decider By Undav! | VFB STUTTGART - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 25/26



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Ντόρτμουντ 17
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3



Serie A (8η αγωνιστική)

Μίλαν-Πίζα 2-2 (7' Λεάο, 90'+3' Ατεκαμέ - 60' πέν. Κουαδράδο, 86' Ενζολά)

MILAN-PISA 2-2 | HIGHLIGHTS | Youngster Rescues Milan At The Death | Serie A 2025/26
Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16' Κάρλστρομ, 37' Ντέιβις, 89' Μπούκσα-59' Μπερίσα, 90'+ Ντρι)

UDINESE-LECCE 3-2 | HIGHLIGHTS | Five-Goal Thriller in Udine! | Serie A 2025/26
Πάρμα-Κόμο 0-0

PARMA-COMO 0-0 | HIGHLIGHTS | Stalemate in Parma | Serie A 2025/26
Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33' πεν. Ντε Μπρόινε, 54' ΜακΤόμινεϊ, 66' Ανγκισά-59' πεν. Τσαλχάνογλου)

NAPOLI-INTER 3-1 | HIGHLIGHTS | Napoli Claim First Spot in Showdown | Serie A 2025/26
Κρεμονέζε-Αταλάντα 1-1 (78' Βάρντι-84' Μπρεσιανίνι)

CREMONESE-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | Vardy’s First Not Enough | Serie A 2025/26

Τορίνο-Τζένοα 2-1 (63' αυτ. Σαμπέλι, 90' Μαριπάν-7' Τόρσμπι)

TORINO-GENOA 2-1 | HIGHLIGHTS | Maripan Wins It For Toro! | Serie A 2025/26

Βερόνα-Κάλιαρι 2-2 (23' Γκαλιαρντίνι, 60' Ορμπαν-77' Ιντρίσι, 90'+ Φελίτσι)

VERONA-CAGLIARI 2-2 | HIGHLIGHTS | Crazy Comeback in Verona! | Serie A 2025/26

Σασουόλο-Ρόμα 0-1 (16' Ντιμπάλα)

SASSUOLO-ROMA 0-1 | HIGHLIGHTS | Dybala The Match Winner! | Serie A 2025/26

Φιορεντίνα-Μπολόνια 2-2 (73' Γκούντμουντσον, 90+3' Κεν - 25' Κάστρο, 52' Καμπιάνγκι)

Λάτσιο-Γιουβέντους 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Νάπολι 18
Ρόμα 18
Μίλαν 17
Ίντερ 15
Μπολόνια 14
Κόμο 13
Αταλάντα 12
Γιουβέντους 12
Ουντινέζε 12
Λάτσιο 11
Κρεμονέζε 11
Τορίνο 11
Σασουόλο 10
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4
Τζένοα 3



La Liga (9η αγωνιστική)

Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)

REAL SOCIEDAD 2 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64' πεν., 90' πεν. Στουάνι, 84' Ουνάι-38' πεν. Βίνιας, 58' Ροντόν, 90'+ Κάρμο)

GIRONA FC 3 - 3 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47' Ρομέρο)

RCD ESPANYOL 1 - 0 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75' Μαγιοράλ)

ATHLETIC CLUB 0 - 1 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2 (45' πέν. Μορένο, 57' Κομεσάνα)

VALENCIA CF 0 - 2 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1 (79' Μαφέο-22' Εγιόνγκ)

RCD MALLORCA 1 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1 (22' Μπαπέ, 43' Μπέλιγχαμ-38' Φερμίν)

REAL MADRID 2 - 1 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα-Θέλτα 2-3 (37', 41' Μπουντιμίρ - 26', 69' Γιούτκλα, 87' Ντουράν)

CA OSASUNA 2 - 3 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 1-0

RAYO VALLECANO 1 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Εσπανιόλ 18
Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ.
Μπέτις 16 -9αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Χετάφε 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7




