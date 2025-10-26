Η Άρσεναλ 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, τριάρα η Τότεναμ - Κέρδισε το Clasico η Ρεάλ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Άρσεναλ 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, τριάρα η Τότεναμ - Κέρδισε το Clasico η Ρεάλ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Άστον Βίλα 1-0 την Σίτι και η Μπόρνμουθ 2-0 τη Νότιγχαμ - Δύσκολη νίκη και κορυφή για τη Ρόμα, η Μπολόνια 2-2 με τη Φιορεντίνα
Όλοι δούλεψαν για την Άρσεναλ στην 9η αγωνιστική της Premier League, αφού ταυτόχρονα με τη νίκη της με 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, είδε και τη Μάντσεστερ Σίτι να γνωρίζει την ήττα στο «Βίλα Παρκ» με 1-0. Έτσι η ομάδα του Αρτέτα βρίσκεται σε τροχιά τίτλου με τη διαφορά να είναι στους 4 πόντους.
Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε της Νότιγχαμ με 2-0, ενώ μεγάλη νίκη πανηγύρισε και η Τότεναμ μέσα στην απόρθητη, μέχρι σήμερα, έδρα της Έβερτον με 3-0.
Στη La Liga το πρώτο «Clasico» της σεζόν κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, αφού η Ρεάλ υπέταξε τη Μπαρτσελόνα με 2-1 σε ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
Τεράστιο τρίποντο πήρε και η Θέλτα μέσα στην Παμπλόνα, κόντρα στην Οσασούνα με 3-2.
Στη Serie A η Ρόμα συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, αφού περνώντας από τη Σασουόλο με 1-0, σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η Φιορεντίνα παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην έδρα της από τη Μπολόνια, κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες, επιβλήθηκε 2-0 της Φράιμπουργκ. Η Στουτγάρδη νίκησε 2-1 τη Μάιντς.
Premier League (9η αγωνιστική)
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24' Κούνια, 34' Κασεμίρο, 61', 90'+7 Εμπεμό - 74' Γουέλμπεκ, 90'+2 Κωστούλας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 3-2 (5' Ουατάρα, 45' Σάντε, 60' πέν. Τιάγκο - 45'+5 Κέρκεζ, 89' Σαλάχ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-0 (39' Εζε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (19' Κας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (25' Ταβερνιέ, 40' Κρουπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπέρνλι 2-3 (42' πεν. Λάρσεν, 45'+ Μουνέτσι-14', 30' Φλέμινγκ, 90'+ Φόρστερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Τότεναμ 0-3 (19, 45+6' Φαν Ντε Φεν, 90+5' Σαρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18
Σάντερλαντ 17
Τότεναμ 17
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μάντσεστερ Γ. 16
Λίβερπουλ 15
Άστον Βίλα 15
Τσέλσι 14
Μπρέντφορντ 13
Κρίσταλ Πάλας 13
Μπράιτον 12
Νιούκαστλ 12
Έβερτον 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 9
Φούλαμ 8
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2
Bundesliga (8η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15' Νταγκίμ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90+6' Μπέιερ)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-0 (22' Ποκού, 52' Ταπσόμπα)
Στουτγκάρδη-Μάιντς 2-1 (45+4' Φούχριχ, 79' Ουντάβ - 41' Αμίρι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Ντόρτμουντ 17
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Serie A (8η αγωνιστική)
Μίλαν-Πίζα 2-2 (7' Λεάο, 90'+3' Ατεκαμέ - 60' πέν. Κουαδράδο, 86' Ενζολά)
Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16' Κάρλστρομ, 37' Ντέιβις, 89' Μπούκσα-59' Μπερίσα, 90'+ Ντρι)
Πάρμα-Κόμο 0-0
Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33' πεν. Ντε Μπρόινε, 54' ΜακΤόμινεϊ, 66' Ανγκισά-59' πεν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Αταλάντα 1-1 (78' Βάρντι-84' Μπρεσιανίνι)
Τορίνο-Τζένοα 2-1 (63' αυτ. Σαμπέλι, 90' Μαριπάν-7' Τόρσμπι)
Βερόνα-Κάλιαρι 2-2 (23' Γκαλιαρντίνι, 60' Ορμπαν-77' Ιντρίσι, 90'+ Φελίτσι)
Σασουόλο-Ρόμα 0-1 (16' Ντιμπάλα)
Φιορεντίνα-Μπολόνια 2-2 (73' Γκούντμουντσον, 90+3' Κεν - 25' Κάστρο, 52' Καμπιάνγκι)
Λάτσιο-Γιουβέντους
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Νάπολι 18
Ρόμα 18
Μίλαν 17
Ίντερ 15
Μπολόνια 14
Κόμο 13
Αταλάντα 12
Γιουβέντους 12
Ουντινέζε 12
Λάτσιο 11
Κρεμονέζε 11
Τορίνο 11
Σασουόλο 10
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4
Τζένοα 3
La Liga (9η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64' πεν., 90' πεν. Στουάνι, 84' Ουνάι-38' πεν. Βίνιας, 58' Ροντόν, 90'+ Κάρμο)
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47' Ρομέρο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75' Μαγιοράλ)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2 (45' πέν. Μορένο, 57' Κομεσάνα)
Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1 (79' Μαφέο-22' Εγιόνγκ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1 (22' Μπαπέ, 43' Μπέλιγχαμ-38' Φερμίν)
Οσασούνα-Θέλτα 2-3 (37', 41' Μπουντιμίρ - 26', 69' Γιούτκλα, 87' Ντουράν)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 1-0
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Εσπανιόλ 18
Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ.
Μπέτις 16 -9αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Χετάφε 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε της Νότιγχαμ με 2-0, ενώ μεγάλη νίκη πανηγύρισε και η Τότεναμ μέσα στην απόρθητη, μέχρι σήμερα, έδρα της Έβερτον με 3-0.
Στη La Liga το πρώτο «Clasico» της σεζόν κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, αφού η Ρεάλ υπέταξε τη Μπαρτσελόνα με 2-1 σε ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
Τεράστιο τρίποντο πήρε και η Θέλτα μέσα στην Παμπλόνα, κόντρα στην Οσασούνα με 3-2.
Στη Serie A η Ρόμα συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, αφού περνώντας από τη Σασουόλο με 1-0, σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η Φιορεντίνα παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην έδρα της από τη Μπολόνια, κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες, επιβλήθηκε 2-0 της Φράιμπουργκ. Η Στουτγάρδη νίκησε 2-1 τη Μάιντς.
Premier League (9η αγωνιστική)
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4' Γκαρνάτσο-22' Ισίντορ, 90'+ Ταλμπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18' Μέρφι, 90' Γκιμαράες-56' Λούκιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24' Κούνια, 34' Κασεμίρο, 61', 90'+7 Εμπεμό - 74' Γουέλμπεκ, 90'+2 Κωστούλας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 3-2 (5' Ουατάρα, 45' Σάντε, 60' πέν. Τιάγκο - 45'+5 Κέρκεζ, 89' Σαλάχ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-0 (39' Εζε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (19' Κας) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (25' Ταβερνιέ, 40' Κρουπί) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπέρνλι 2-3 (42' πεν. Λάρσεν, 45'+ Μουνέτσι-14', 30' Φλέμινγκ, 90'+ Φόρστερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Τότεναμ 0-3 (19, 45+6' Φαν Ντε Φεν, 90+5' Σαρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18
Σάντερλαντ 17
Τότεναμ 17
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μάντσεστερ Γ. 16
Λίβερπουλ 15
Άστον Βίλα 15
Τσέλσι 14
Μπρέντφορντ 13
Κρίσταλ Πάλας 13
Μπράιτον 12
Νιούκαστλ 12
Έβερτον 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 9
Φούλαμ 8
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2
Bundesliga (8η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (72' Γκρουλ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (35', 56' Μπούρκαρτ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λειψία 0-6 (10' Ντιομαντέ, 18' Ρομούλο, 22' Νούσα, 38' Μπάουμγκαρντεν, 56' Ουεντραόγκο, 65' Λουκεμπά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Χαϊντενχάιμ 3-1 (18' Ασλάνι, 45' Λεμπερλέ, 63' Κράμαριτς-75' Σίμερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ 0-1 (15' Νταγκίμ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (64' Κίμιχ, 69' Γκερέιρο, 81' Καρλ)
Ντόρτμουντ-Κολωνία 1-0 (90+6' Μπέιερ)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-0 (22' Ποκού, 52' Ταπσόμπα)
Στουτγκάρδη-Μάιντς 2-1 (45+4' Φούχριχ, 79' Ουντάβ - 41' Αμίρι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Ντόρτμουντ 17
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Serie A (8η αγωνιστική)
Μίλαν-Πίζα 2-2 (7' Λεάο, 90'+3' Ατεκαμέ - 60' πέν. Κουαδράδο, 86' Ενζολά)
Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16' Κάρλστρομ, 37' Ντέιβις, 89' Μπούκσα-59' Μπερίσα, 90'+ Ντρι)
Πάρμα-Κόμο 0-0
Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33' πεν. Ντε Μπρόινε, 54' ΜακΤόμινεϊ, 66' Ανγκισά-59' πεν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Αταλάντα 1-1 (78' Βάρντι-84' Μπρεσιανίνι)
Τορίνο-Τζένοα 2-1 (63' αυτ. Σαμπέλι, 90' Μαριπάν-7' Τόρσμπι)
Βερόνα-Κάλιαρι 2-2 (23' Γκαλιαρντίνι, 60' Ορμπαν-77' Ιντρίσι, 90'+ Φελίτσι)
Σασουόλο-Ρόμα 0-1 (16' Ντιμπάλα)
Φιορεντίνα-Μπολόνια 2-2 (73' Γκούντμουντσον, 90+3' Κεν - 25' Κάστρο, 52' Καμπιάνγκι)
Connatix Player: bfecb3c9-7636-476d-b816-adf23429e839 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Λάτσιο-Γιουβέντους
Connatix Player: cc493940-ab6b-416d-89a5-576236d892da - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Νάπολι 18
Ρόμα 18
Μίλαν 17
Ίντερ 15
Μπολόνια 14
Κόμο 13
Αταλάντα 12
Γιουβέντους 12
Ουντινέζε 12
Λάτσιο 11
Κρεμονέζε 11
Τορίνο 11
Σασουόλο 10
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4
Τζένοα 3
La Liga (9η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1 (19' πέν, 36' Ογιαρθαμπαλ - 30' Γκούντελι)
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64' πεν., 90' πεν. Στουάνι, 84' Ουνάι-38' πεν. Βίνιας, 58' Ροντόν, 90'+ Κάρμο)
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47' Ρομέρο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75' Μαγιοράλ)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2 (45' πέν. Μορένο, 57' Κομεσάνα)
Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1 (79' Μαφέο-22' Εγιόνγκ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1 (22' Μπαπέ, 43' Μπέλιγχαμ-38' Φερμίν)
Οσασούνα-Θέλτα 2-3 (37', 41' Μπουντιμίρ - 26', 69' Γιούτκλα, 87' Ντουράν)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 1-0
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Εσπανιόλ 18
Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ.
Μπέτις 16 -9αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Χετάφε 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα