Champions League: Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός Champions League Ρεάλ Μαδρίτης

Champions League: Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έχει 1 βαθμό μετά από 3 παιχνίδια - Ακολουθούν δύο εντός έδρας ματς με Αϊντχόφεν και Ρεάλ

Champions League: Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και έμεινε με 1 βαθμό μετά από 3 αγώνες στο Champions League. 

Οι Πειραιώτες είχαν από την αρχή δύσκολο έργο αλλά τώρα πρέπει να καλύψουν άμεσα το χαμένο έδαφος από την ισοπαλία με την Πάφο για να κυνηγήσουν την είσοδό τους στην 24αδα. 

Ο Ολυμπιακός παίζει στις 4/11 εντός έδρας με την Αϊντχόφεν, ένα ματς που είναι κομβικό για τη συνέχεια. Ακολουθεί νέο εντός έδρας ματς στο Καραϊσκάκη με την Ρεάλ Μαδρίτης. 

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο Champions League

Ολυμπιακός Πάφος 0-0
Άρσεναλ Ολυμπιακός 2-0
Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 6-1
4/11 (22:00): Ολυμπιακός Αϊντχόφεν
26/11 (22:00): Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης
9/12 (17:30) Καϊράτ Αλμάτι Ολυμπιακός
20/1 (22:00) Ολυμπιακός Λεβερκούζεν
28/1 (22:00) Άγιαξ Ολυμπιακός


