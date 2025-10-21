Champions League: Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έχει 1 βαθμό μετά από 3 παιχνίδια - Ακολουθούν δύο εντός έδρας ματς με Αϊντχόφεν και Ρεάλ
Οι Πειραιώτες είχαν από την αρχή δύσκολο έργο αλλά τώρα πρέπει να καλύψουν άμεσα το χαμένο έδαφος από την ισοπαλία με την Πάφο για να κυνηγήσουν την είσοδό τους στην 24αδα.
Ο Ολυμπιακός παίζει στις 4/11 εντός έδρας με την Αϊντχόφεν, ένα ματς που είναι κομβικό για τη συνέχεια. Ακολουθεί νέο εντός έδρας ματς στο Καραϊσκάκη με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο Champions League
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
4/11 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
26/11 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9/12 (17:30) Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
20/1 (22:00) Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
28/1 (22:00) Άγιαξ – Ολυμπιακός
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Γεωργία Καλτσή για το ατύχημά της: Λιώναμε, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, καιγόμουν ζωντανή
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr