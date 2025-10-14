Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο Δαυίδ συνάντησε τον Γολιάθ: Ο γίγαντας Γουεμπανιαμά συνομίλησε με τον κοντύτερο παίκτη στην ιστορία του NBA - Βίντεο
Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά τη διάρκεια της pre-season της ομάδα του, αφού είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Μάγκσι Μπογκς
O Bίκτορ Γουεμπανιαμά τρέλανε τον κόσμο στο ματς των Σπερς κόντρα στους Πέισερς για την pre-season του NBA, αφού κάρφωσε χωρίς...καν να σηκώσει τα πόδια του από το παρκέ.
Πάντως, στο ματς είχαμε άλλη μια ξεχωριστή στιγμή. O Γάλλος ψηλός μίλησε με τον θρύλο του ΝΒΑ και τον κοντύτερο παίκτη ever στην λίγκα, τον Μάγκσι Μπογκς.
Είναι ίσως ο πιο διάσημος Κοντορεβιθούλης στην ιστορία του ΝΒΑ, μια... σφαίρα με απίθανο χειρισμό μπάλας όταν αγωνιζόταν.
Ο Μάγκσι Μπογκς που δεν ξεπερνούσε το 1.60 κατάφερε να μπει στο ΝΒΑ και να χαράξει μια λαμπρή καριέρα ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες και βάζοντας τα με αντιπάλους που έμοιαζαν θηρία.
Με... όπλο την αγάπη του για το μπάσκετ και την τεράστια ψυχή του. Δεν... δείλιασε ποτέ, δεν φοβήθηκε παίκτες που έμοιαζαν... τιτάνες για εκείνον. Έπαιξε σε Χόρνετς Μπούλετς, Ράπτορς, Ουόριορς.
Ο Μπογκς είχε συνομιλία με τον.. γίγαντα Γουεμπανιάμα σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο στο ματς των Πέισερς με τους Σπερς. Δίπλα τους και ο Κρις Πολ.
When Muggsy met Wemby. 🤝 pic.twitter.com/iAz4idnn3y— NBA (@NBA) February 16, 2025
