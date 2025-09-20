Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
La Liga: Δεύτερη νίκη για την Μπέτις που πλησίασε την κορυφή, 3-1 τη Σοσιεδάδ - Δείτε τα γκολ
La Liga: Δεύτερη νίκη για την Μπέτις που πλησίασε την κορυφή, 3-1 τη Σοσιεδάδ - Δείτε τα γκολ
Στην 4η θέση οι Σεβιλιάνοι, παραμένουν βυθισμένοι οι Βάσκοι
Η Μπέτις πέτυχε τη δεύτερη νίκη στη σεζόν, καθώς επικράτησε εύκολα 3-1 εντός έδρας της Σοσιεδάδ. Ετσι, βρέθηκε στην 4η θέση της LaLiga, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στην 17η και χωρίς τρίποντο.
Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης η Μπέτις άνοιξε το σκορ με τον Ερνάντες. Η απάντηση της Σοσιεδάδ ήταν άμεση και στο 13΄ο Μπράις Μέντες έφερε το ματς στα ίσα. Καλύτεροι οι Σεβιλιάνοι στην επανάληψη, είχαν την ουσία και πήραν τη νίκη με αυτογκολ του Ρεμίρο στο 49' και τέρμα του Φορνάλς στο 69'. Eξαιρετικός ο Αμραμπατ, ο οποίος είχε και δοκάρι για την Μπέτις.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1
Τζιρόνα-Λεβάντε 20/9
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 20/9
Αλαβές-Σεβίλλη 20/9
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 20/9
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 20/9
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9
Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Μπαρτσελόνα 10
Εσπανιόλ 10
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Αλαβές 7
Έλτσε 6
Οσασούνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 5
Σεβίλλη 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Θέλτα 4 -5αγ.
Βαλένθια 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -5αγ.
Λεβάντε 1
Μαγιόρκα 1
Τζιρόνα 1
