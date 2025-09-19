Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο φιλικό παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη ο σταρ του NBA - Βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο φιλικό παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη ο σταρ του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει άριστες σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης ενώ εκεί παίζει και ο αδελφός του Άλεξ

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για το φιλικό του Περιστερίου με τον Άρη βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 

Ο σταρ των Μπακς που πριν από λίγες ημέρες οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο βάθρο στο Eurobasket είχε πολλούς λόγους για να δει το παιχνίδι. 

Ο αδερφός του Αλέξανδρος αγωνίζεται στον Άρη ο οποίος πλέον έχει περάσει στην ιδιοκτησία του καλού φίλου του, Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ παίκτης των «κίτρινων» είναι ο Μπριν Φορμπς με τον οποίον υπήρξε συμπαίκτης στη χρονιά κατάκτησης του Πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν συζήτηση πριν από το παιχνίδι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα είπε και με τον GM της ΚΑΕ Άρης και της Εθνικής μπάσκετ, τον Νίκο Ζήση.

Ο Γιάννης κάθισε στα courtseat με την μητέρα του Βερόνικα.
