Ντιόγκο Ζότα: Το ανατριχιαστικό βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας προς τιμήν του
Ντιόγκο Ζότα: Το ανατριχιαστικό βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας προς τιμήν του

Στη Λισαβόνα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον «DJ20»

Έχουν περάσει ακριβώς 3 μήνες από εκείνο το «μαύρο» πρωινό του Ιουλίου, όταν η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.

Οι δυο Πορτογάλοι έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα, και έκτοτε ακολούθησαν πάμπολλες εκδηλώσεις στη μνήμη των νεαρών αδερφών, με πρωταγωνίστρια τη Λίβερπουλ, στην οποία άνηκε (και θα ανήκει για πάντα) ο Ζότα. Πλέον, με τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες, σειρά πήρε και η εθνική Πορτογαλίας, που πραγματοποίησε εκδήλωση προς τιμήν του, το βράδυ της Τρίτης (2/9).


Στη Λισαβόνα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον «DJ20». Όμως, το πιο ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς των social media της Πορτογαλίας, που αποτελεί φόρο τιμής και «αντίο» προς τον Ζότα, με τον Ρούμπεν Νέβες που έκανε ένα φοβερό τατουάζ για να τιμήσει τον φίλο του, να πρωταγωνιστεί.


