Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ντιόγκο Ζότα: Το ανατριχιαστικό βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας προς τιμήν του
Ντιόγκο Ζότα: Το ανατριχιαστικό βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας προς τιμήν του
Στη Λισαβόνα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον «DJ20»
Έχουν περάσει ακριβώς 3 μήνες από εκείνο το «μαύρο» πρωινό του Ιουλίου, όταν η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.
Οι δυο Πορτογάλοι έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα, και έκτοτε ακολούθησαν πάμπολλες εκδηλώσεις στη μνήμη των νεαρών αδερφών, με πρωταγωνίστρια τη Λίβερπουλ, στην οποία άνηκε (και θα ανήκει για πάντα) ο Ζότα. Πλέον, με τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες, σειρά πήρε και η εθνική Πορτογαλίας, που πραγματοποίησε εκδήλωση προς τιμήν του, το βράδυ της Τρίτης (2/9).
Στη Λισαβόνα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον «DJ20». Όμως, το πιο ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς των social media της Πορτογαλίας, που αποτελεί φόρο τιμής και «αντίο» προς τον Ζότα, με τον Ρούμπεν Νέβες που έκανε ένα φοβερό τατουάζ για να τιμήσει τον φίλο του, να πρωταγωνιστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Κίνα: Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση - Δείτε βίντεο
Οι δυο Πορτογάλοι έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα, και έκτοτε ακολούθησαν πάμπολλες εκδηλώσεις στη μνήμη των νεαρών αδερφών, με πρωταγωνίστρια τη Λίβερπουλ, στην οποία άνηκε (και θα ανήκει για πάντα) ο Ζότα. Πλέον, με τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες, σειρά πήρε και η εθνική Πορτογαλίας, που πραγματοποίησε εκδήλωση προς τιμήν του, το βράδυ της Τρίτης (2/9).
𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
Στη Λισαβόνα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, έδωσε το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον «DJ20». Όμως, το πιο ανατριχιαστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς των social media της Πορτογαλίας, που αποτελεί φόρο τιμής και «αντίο» προς τον Ζότα, με τον Ρούμπεν Νέβες που έκανε ένα φοβερό τατουάζ για να τιμήσει τον φίλο του, να πρωταγωνιστεί.
𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 na homenagem a Diogo Jota e Jorge Costa 🫂✨ pic.twitter.com/XnLaicwJ53— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Κίνα: Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα