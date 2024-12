Σαουθάμπτον - Τσέλσι: Τράβηξε το μαλλί του Κουκουρέγια ο Στίβενς και αποβλήθηκε!

Ούτε για κάποιο σκληρό τάκλιν, ούτε για φάουλ ως τελευταίος παίκτης, ούτε για χτύπημα εκτός φάσης! Ο Τζακ Στίβενς της Σαουθάμπτον αντίκρισε μια... ασυνήθιστη κόκκινη κάρτα κόντρα στην Τσέλσι.



Ο αρχηγός των Saints αποφάσισε να τραβήξει από το πλούσιο μαλλί του τον Μαρκ Κουκουρέγια και να τον ρίξει στο έδαφος σε στατική φάση στην οποία ο Ισπανός τον μάρκαρε, με το VAR να παρεμβαίνει και τον Τόνι Χάρινγκτον να τον αποβάλει μετά από έλεγχο στο μόνιτορ!

Stephens pulls Marc Cucurella's hair and gets a red card 🟥 pic.twitter.com/367NB0aLYS

Στην αρχή της σεζόν του 2022, ο Κουκουρέγια ενεπλάκη σε ένα παρόμοιο περιστατικό όταν το VAR έδειξε τον Κριστιάν Ρομέρο της Τότεναμ να τραβάει τα μαλλιά του λίγο πριν οι Spurs ισοφαρίσουν στο Stamford Bridge.

Σε εκείνη την περίπτωση, το VAR δεν έκανε καμία ενέργεια, κάτι που ο Κουκουρέγια περιέγραψε ως "λάθος", αλλά ο Στίβενς δεν ήταν τόσο τυχερός.

Jack Stephens was sent off for pulling Marc Cucurella's hair 😳 pic.twitter.com/o0VZq7UGG0