Γενς Λέμαν: Συνελήφθη μεθυσμένος, καταδικάστηκε για φθορά ξένης περιουσίας και τώρα... χωρίζει

Δεν έφταναν στον

Μέσα σ' αυτό το... ζοφερό σκηνικό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Bild, ο Λέμαν ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του Κόνι, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου!







Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1995 και παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 1999. Η Κόνι έχει δύο παιδιά με τον Λέμαν, ενώ ο παλαίμαχος τερματοφύλακας υιοθέτησε το παιδί που είχε αποκτήσει από την προηγούμενη σχέση της με τον επίσης παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Κνουτ Ράινχαρντ (με τον οποίο ο Λέμαν ήταν συμπαίκτης για μία σεζόν στη Ντόρτμουντ!).





Jens Lehmann's 'marriage is over after his wife found a new partner while he partied with younger women at Oktoberfest before drink-driving arrest' https://t.co/Ow2sK59Ki6