Μπόμπαν Μαριάνοβιτς: Επέστρεψε στην Ευρώπη ο Σέρβος, έκλεισε στη Φενέρ

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Φενέρ.



Ο σπουδαίος Σέρβος μπασκετμπολίστας που παίζει στο NBA από το 2015 είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ευρώπη στον Ερυθρό Αστέρα, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στη Ζαλγκίρις, και στη Νόβγκοροντ και όπως αποκάλυψε ο μάναζτερ του επέστρεψε στη Euroleague για λογαριασμό της Φενέρ.



BREAKING: Fenerbahce Beko has reached an agreement with Boban Marjanovic as his agent @MiskoRaznatovic hinted! Serbian giant is joining Istanbul giant!



More on @Eurohoopsnet & @EurohoopsTR pic.twitter.com/NiRxN2bdih