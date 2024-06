Πέθανε ο θρυλικός Τζέρι Γουέστ, ο άνθρωπος που έδωσε τη φιγούρα του στο logo του NBA

Hall of Famer Jerry West died this morning at 86 pic.twitter.com/mmnZ6nSS47

The Logo. Rest in peace to the legendary Jerry West. 🙏 pic.twitter.com/Od1xKTnAin

RIP JERRY WEST aka Mr. Clutch aka The Logo! The only player to ever win NBA Finals MVP on a losing team. He's also 1 of 7 players with scoring & assist titles. Of those 7, he & LeBron are the only ones to make an All-Defensive 1st team. pic.twitter.com/vNWzwc3QC0

Jerry West aka "The Logo"



🔸NBA champion (1972)

🔸NBA Finals MVP (1969)

🔸14x NBA All-Star

🔸12x All-NBA Team

🔸5x All-Defensive Team

🔸NBA Anniversary team (35th, 50th, 75th)

🔸8x NBA champion as an executive pic.twitter.com/QQGon3gDgB — Hoops (@HoopMixOnly) June 12, 2024

Jerry West said he saw something special in Kobe and he was right



thank you for everything 🙏🏽💜💛 pic.twitter.com/pFqMQTjO4s — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 12, 2024

Legend. RIP Jerry West pic.twitter.com/vED5SuR75k — Fernando Duarte (@Fernando_Duarte) June 12, 2024

Rest in Peace Jerry West



The NBA logo is his silhouette



One of the first NBA Superstars to wear 3 stripes pic.twitter.com/hi1o7Zleki — adiFamily (@adiFamily_) June 12, 2024

Jerry West, the Hall of Fame player and executive who was the inspiration for the NBA logo, has died at age 86. https://t.co/taPQNjKl2V pic.twitter.com/iW4dp6btFP — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 12, 2024

Read "Jerry West, Lakers legend and architect of ‘Showtime’ era, dies at 86" on SmartNews: https://t.co/7CznJQ29s6 — MsCjay (@MsCjay) June 12, 2024

Ως παίκτης κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1972 ενώ ήταν 14 φορές All Star. Αργότερα εργάστηκε στην ομάδα της καρδιάς του και ως προπονητής. Ως διοικητικό στέλεχος των Λέικερς κέρδισε 8 πρωταθλήματα.Συγκεκριμένα ήταν γενικός διευθυντής των Λέικερς βοηθώντας στην οικοδόμηση της δυναστείας του "Showtime". Εργάστηκε επίσης στους Μέμφις Γκρίζλις, στουςΓκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και στους Κλίπερς. Ως στέλεχος των Λέικερς έκανε ντραφτ τους Μάτζικ Τζόνσον και Τζέιμς Γουόρθι, στη συνέχεια έφερε στο Λος Άντζελες τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Σακίλ Ο'Νιλ!Το 1960 ήταν μέλος της ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.Είχε λάβει το προσωνύμιο «Μr. Clutch». Φοβερός χειριστής της μπάλας και δεινός σουτέρ. Πέτυχε 25.192 πόντους και μάζεψε 5.366 ριμπάουντ. Έδωσε 6.238 ασίστ.Έγινε 3 φορές μέλος του Hall of Fame για την καριέρα του στο NBA και τις επιτυχίες του με την Εθνική των ΗΠΑ. Το 2019 του απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.Από μια φωτογραφία του σε παιχνίδι των Λέικερς με τους Σέλτικς προέκυψε το 1970 το λογότυπο του NBA. Εμπνευστής του ήταν ο Άλαν Σίγκελ ο οποίος μαζί με τον Μπομπ Γκέιλ, σχεδίασαν το logo του ΝΒΑ.Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Ουέν Ρόμπερτς σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στους Λέικερς και στους Σέλτικς στο Λος Άντζελες το 1969. «Εύχομαι να μην είχε διαρρεύσει ποτέ ότι εγώ ήμουν στο logo. Αλήθεια. Είναι κολακευτικό, αλλά αν ήμουν το ΝΒΑ, θα ντρεπόμουν. Εύχομαι να το αλλάξουν» είχε πει ο ίδιος για την πρωτοβουλία του NBA που δεν του άρεσε και πολύ.Μάλιστα είχε προτείνει ως νέο logo τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και το περίφημο sky hook του.«Ήθελαν να ξεκινήσουν να προωθούν την λίγκα, επομένως χρειαζόταν ένα logo. Είχαν ξεχωρίσει πέντε παίκτες. Δεν φαινόταν το πρόσωπο, αλλά ήταν τέσσερις μαύροι παίκτες και ένας λευκός. Κανείς δεν ήξερε, επομένως θα μπορούσε να εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά. Επέλεξαν εμένα τελικά. Δεν έμαθα ποτέ, ο Ντέιβιντ Στερν απλά το αποδέχθηκε (όταν το έμαθε) και αυτό μου είπε. Δεν ήθελα να ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή δίκαιο. Πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν επίσης τέσσερις μαύροι παίκτες και ήταν εξαιρετικοί παίκτες όλοι του» είχε σημειώσει.Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι το logo του NBA. «Αν και δεν έχει δηλωθεί ποτέ επίσημα ότι το λογότυπο είναι ο Τζέρι Γουέστ», είπε ο Επίτροπος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ το 2021, «σίγουρα του μοιάζει πολύ».