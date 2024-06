Super League: Τι είναι τα πλέι οφ «τριών ταχυτήτων» που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα

Κλείσιμο

σχολίασε πως είναι υπέρ του να αλλάξει το format τηςκαι την επόμενη σεζόν να διεξαχθούν μετά το φινάλε της κανονικής περιόδου τρία αντί για δύο μίνι-πρωταθλήματα.Για πολλά ζητήματα μίλησε χθες (10/6) ο Μάκης Γκαγκάτσης στο «OPEN», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νατοτου επόμενου πρωταθλήματος της Super League.Ο ουσιαστικά επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ αφού στις επερχόμενες εκλογές του Ιουλίου θα είναι ο μόνος υποψήφιος σχολίασε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά πως «δεν αποφασίζει η ΕΠΟ, είναι θέμα της Λίγκας και αποφασίζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Η πρόταση που έχω κάνει ως εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, είναι να υπάρξουν Play Off τριών ταχυτήτων, μεταξύ 1-4, 5-8 και 9-14».Πρόκειται για μία «σκέψη» που βρίσκεται από καιρό στο «τραπέζι» με αφορμή ότι η Ελλάδα «κέρδισε» και 5ο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», κάτι που σημαίνει πως τη σεζόν 2025/26 θα έχει δύο «εκπροσώπους» στο Champions League, έναν στο Europa και ακόμη δύο στο Conference.Με το σκεπτικό αυτό βρίσκεται επί τάπητος το ενδεχόμενο στα Play Off της περιόδου 2024/25 να συμμετέχουν οι τέσσερις αντί για τις έξι πρώτες ομάδες της κανονικής διάρκειας και μετά από μεταξύ τους διπλά ματς να προκύψει ο πρωταθλητής, ο δεύτερος που θα συμμετάσχει επίσης στα προκριματικά του Champions League και ύστερα ο κάτοχος του «εισιτηρίου» για το Europa και του ενός για το Conference ή ανάλογα με το ποιος θα πάρει το Κύπελλο οι δύο του Conference.Από εκεί και πέρα οι 5 ως και 8 θα δημιουργήσουν ένα νέο δικό τους μίνι τουρνουά όπου εκ νέου θα κοντραριστούν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας και ύστερα θα προκύψει η τελική κατάταξη για τις συγκεκριμένες θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση και εάν δεν πάρει το Κύπελλο κάποια ομάδα από την 6η θέση και κάτω, τότε ο 5ος θα συμμετάσχει στο Conference της μεθεπόμενης σεζόν.Επειδή δε ο τελικός του Κυπέλλου είθισται να είναι το τελευταίο παιχνίδι της εκάστοτε περιόδου, αυτό σημαίνει πως η μόνη περίπτωση που στο group 5-8 δεν θα υφίσταται ευρωπαϊκό «κίνητρο» είναι στο ζευγάρι του τελικού να μην υπάρχει έστω ένας εκπρόσωπος/φιναλίστ από τις ομάδες που θα απαρτίζουν εκείνο των Play Off! Εφόσον δε δύο εξ' αυτών στελεχώνουν τον final, αυτόματα ο 5ος θα βγει στην Ευρώπη.Για φινάλε και με αντίστοιχο τρόπο θα διεξάγεται και το μίνι τουρνουά των ομάδων 9 ως και 14, από όπου θα βγουν όσοι υποβιβαστούν στη Super League 2.Οι 100% λεπτομέρειες του format - αν δηλαδή θα είναι και τα τρία «πρωταθλήματα» με διπλά ματς και πόσοι βαθμοί της κανονικής διάρκειας θα μεταφέρονται - δεν έχουν συζητηθεί/αναλυθεί διεξοδικά, ωστόσο είναι κάτι που αναμένεται να τεθεί επί τάπητος.Σημειώνεται πάντως πως για να υιοθετηθεί η οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να τύχει αποδοχής από την ευρεία πλειοψηφία στο Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.Πηγή: gazzetta.gr