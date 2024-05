Γκολφ: Porto Carras Aegean Mini Tour με συμμετοχές από 12 χώρες - FootGolf με θρύλους, οινογευσίες και μαθήματα

Γκολφική δράση στο Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour @ Porto Carras Pro-Am photos by Zagas Photography

Κάτια Αβραμίδου, General Legal Counsel Aegean, Sergei Smirnov, CEO Porto Carras Grand Resort, Enrik Hengdahl, Σουηδός πρωταθλητής στους Pro @ Porto Carras Pro-Am photos by Zagas Photography

Κωνσταντίνος Αγγλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Porto Carras Grand Resort, Τάκης Φύσσας, Πρόεδρος Legends 2004 @ Porto Carras Pro-Am photos by Zagas Photography

Οινογνωσία για καλό σκοπό στο Domaine Porto Carras @ Porto Carras Pro-Am photos by Zagas Photography

Το πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour, στο βραβευμένο, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο γκολφ στην Ελλάδα Porto Carras Grand Resort, ξεκίνησε την Τετάρτη 15 Μαΐου με practice round για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ το βράδυ υποδέχτηκε τους καλεσμένους του στο Welcome Cocktail by Domaine Porto Carras. Οι γκολφέρ απόλαυσαν τα εκπληκτικά cocktails by Domaine Porto Carras και τα δροσιστικά mocktails by Souroti.Tην Πέμπτη 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο 1ος γύρος του Pro-Am και την Παρασκευή 17 Μαΐου έγινε αντίστοιχα ο 2ος γύρος. Το Σάββατο 18 Μαΐου, η αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε με το Open Tournament για τους επαγγελματίες και το Individual για τους ερασιτέχνες.Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι γκολφέρ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στον χώρο των εγγραφών και στους σταθμούς τροφοδοσίας, καφέ από τις καφετιέρες υψηλής ποιότητας της Miele, μπάρες πρωτεΐνης από τα Lidl, νερά Souroti, μπύρες Sknipa, ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι και φρούτα.Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα στο Awards Gala Dinner που περιλάμβανε τις βραβεύσεις των νικητών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η έγκριτη δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκε ένα τιμητικό βραβείο στη μνήμη του αείμνηστου και πρώην προέδρου της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρου Βασιλάκη για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε από τον Golf and Sports Manager του Porto Carras Grand Resort, κ. Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, η General Legal Counsel της Aegean, κα. Κάτια Αβραμίδου. Επίσης, ένα ακόμα τιμητικό βραβείο δόθηκε στην εθνική ομάδα των Legends 2004, των πρωταθλητών Ευρώπης του 2004. Το βραβείο παρέλαβε από τον Γενικό Διευθυντή του Porto Carras Grand Resort, κ. Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο, ο πρόεδρος των Legends 2004, Τάκης Φύσσας.Στις ομάδες, για το Pro-Am τουρνουά, πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα των Παπαδόπουλου, Αβραμίδου, Μαλτεζάκη, Πιπερά, δεύτερη βγήκε των Χρήστου Νικόπουλου, Γκότση, Werner και Καλογήρου, ενώ τρίτη τερμάτισε η ομάδα των Θέμη Γκίνη, Fistrek, Hoppen, Φασόη. Στις ειδικές ομαδικές βραβεύσεις πρώτη ομάδα την πρώτη ημέρα ήταν η ομάδα των Σοφρώνη, Μπουντή, Van Duijne, Φραγκίστα και δεύτερη η ομάδα των Elli, Marian Abrashev, Alexander Abrashev, Τουργαΐδη.Σε ατομικό επίπεδο,στουςαναδείχτηκε ο ΣουηδόςΣτην κατηγορίαπρώτος βγήκε οδεύτερος οκαι τρίτος οΣτηκατηγορίαπρώτος βγήκε οδεύτερος οκαι τρίτος οΤοτης πρώτης ημέρας κέρδισε οκαι της δεύτερης ημέρας οενώ στην κατηγορία, την πρώτη μέρα κέρδισε οκαι τη δεύτερη οκαλεσμένοι της βραδιάς απόλαυσαν τομε μοναδικές αλμυρές και γλυκές «γκολφικές» επιλογές,καιby Souroti και εξαιρετικά κρασιά by Domaine Porto Carras.Οι νικητές του τουρνουά εκτός από έπαθλα έλαβαν ειδικά δώρα από τους Domaine Porto Carras και Sknipa.Ο μεγαλύτερος ενιαίος βιολογικός αμπελώνας στην Ελλάδα του Domaine Porto Carras υποστήριξε τη διοργάνωση ως Platinum Sponsor και την Πέμπτη 16 Μαΐου διοργάνωσε δύο Wine Tasting Sessions για τους καλεσμένους της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά το Domaine Porto Carras και δοκίμασαν τις εκλεκτές ποικιλίες του ιστορικού αμπελώνα.Παράλληλα, το Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour ενίσχυσε με την υποστήριξη του Domaine Porto Carras τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Η ΛΑΜΨΗ».Κατά τη διάρκεια των δύο Wine Tasting Sessions αλλά και στο Awards Gala Dinner οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στον σκοπό αυτό. Το συνολικό ποσό που συνέλεξε η διοργάνωση διατέθηκε ως δωρεά στον σύλλογο «Η ΛΑΜΨΗ» που μεταξύ άλλων φροντίζει για την άριστη ιατρική και παιδιατρική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα, για τη δημιουργία, οργάνωση στελέχωση και τον εξοπλισμό εξειδικευμένων ογκολογικών, αιματολογικών, μονάδων, την ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των παιδιών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης και άλλης μορφής συμπαράστασης στις οικογένειες των πασχόντων παιδιών.

Μαθήματα Γκολφ για τους αρχάριους

Τέλος, το Σάββατο 18 Μαΐου οι non-golfers μαζί με την ομάδα των Legends 2004 έλαβαν μέρος σε ένα Golf Clinic. Εκεί έμαθαν τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος του γκολφ και διασκέδασαν βελτιώνοντας την ευλυγισία, την αυτοσυγκέντρωση και την ψυχική υγεία τους.

Το Porto Carras Pro-Am διοργανώθηκε από το Porto Carras Golf υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και του PGA of Greece, μέλος του Confederation of Professional Golf και τον μέγα χορηγό, την AEGEAN.



Επίσημος Αερομεταφορέας του τουρνουά ήταν η AEGEAN, μέλος της κορυφαίας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Για 12η συνεχή χρονιά και 13η συνολικά, η AEGEAN ανακηρύσσεται πρώτη στις προτιμήσεις των επιβατών και κατακτά τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη» σύμφωνα με τα Skytrax World Airline Awards 2023.





