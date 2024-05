FootGolf με τη συμμετοχή των θρύλων του Euro 2004

Κλείσιμο

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2024, σε ένα από τα ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά τοπία της Ελλάδας, στο Porto Carras Grand Resort , στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.Το πρόγραμμα της διοργάνωσης φέρνει αρκετές εκπλήξεις και παράλληλες δράσεις. Με τη βοήθεια του Επίσημου Αερομεταφορέα του τουρνουά, της AEGEAN, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Porto Carras Grand Resort, το συναρπαστικό FootGolf. Την Παρασκευή 17 Μαΐου, θρύλοι του ποδοσφαίρου και πρωταθλητές Ευρώπης όπως μεταξύ άλλων οι Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Γιούρκας Σεϊταρίδης και Τάκης Φύσσας, που κατέκτησαν το Euro 2004 με την εθνική μας ομάδα, καθώς επίσης, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Γιάννης Αμανατίδης και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος θα κληθούν να τοποθετήσουν μία μπάλα ποδοσφαίρου σε τρύπες μεγαλύτερες από αυτές του γκολφ με όσο το δυνατόν λιγότερα χτυπήματα. Οι κανόνες του παιχνιδιού ακολουθούν περισσότερο αυτούς του γκολφ και λιγότερο του ποδοσφαίρου, προσφέροντας ένα απολαυστικό άθλημα γεμάτο διασκέδαση, χαρά, ποδόσφαιρο και γκολφ!Το πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour, στο βραβευμένο, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο γκολφ στην Ελλάδα στα Greek Hospitality Awards 2023, Porto Carras Grand Resort, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Μαΐου με practice round για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η διοργάνωση θα υποδεχτεί τους καλεσμένους της στο Welcome Cocktail by Domaine Porto Carras που θα διεξαχθεί.Tην Πέμπτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο 1ος γύρος του Pro-Am και την Παρασκευή 17 Μαΐου θα γίνει αντίστοιχα ο 2ος γύρος του.Το Σάββατο 18 Μαΐου, η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί με το Open Tournament για τους επαγγελματίες και το Individual για τους ερασιτέχνες που θα ξεκινήσουν στις 08:30πμ.Ήδη κορυφαίοι γκολφέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως οι Federico Elli (PGA of Italy), Henrik Engdahl (PGA of Sweden) και Boris Chakarov (PGA of Bulgaria) έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Οι εγγραφές συνεχίζονται για τη συμπλήρωση του τελικού αριθμού των ομάδων που θα λάβουν μέρος.Οι συμμετέχοντες γκολφέρ θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων αποτελούμενες από έναν επαγγελματία (professional) και τρεις ερασιτέχνες (amateurs). Η διοργάνωση χρησιμοποιεί το σύστημα Stableford που επιβραβεύει τόσο την ομαδική όσο και την ατομική απόδοση ως βάση για τη βαθμολογία. Στην ομαδική βαθμολογία, στο συνολικό σκορ της κάθε ομάδας υπολογίζονται οι δύο καλύτερες βαθμολογίες που θα έχουν επιτευχθεί από κάθε ομάδα.Στην ατομική βαθμολογία, για τους επαγγελματίες ισχύει το Individual Strokeplay, όπου κάθε επαγγελματίας παίκτης αγωνίζεται ατομικά, με στόχο να επιτύχει τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία σε όλο τον αγώνα, ενώ για τους ερασιτέχνες ισχύει το Individual Stableford, όπου αυτοί συμμετέχουν ατομικά, με βάση το σύστημα Stableford, κερδίζοντας πόντους ανάλογα με την απόδοσή τους σε κάθε τρύπα.