Σπανούλης για το τρίποντο μπροστά στον Διαμαντίδη: «Από τα σημαντικότερα της καριέρας μου»

Κάποια plays δουλεύουν μία φορά και άλλα που υπάρχει κίνηση της μπάλας, που δουλεύεις διαφορά. Αυτά τα plays είναι για μετά από τάιμ-άουτ. Μπορείς όμως να τρέξεις το ίδιο play κι άλλη φορά αλλάζοντας κάτι, για να αιφνιδιάσεις την αντίπαλη άμυνα».«Είχα τεράστιο κίνητρο επειδή είχα ήδη υπογράψει στους Ρόκετς. Ήθελα να αφήσω το σημάδι μου και να κάνω τους πάντες να καταλάβουν ότι πήγαινα στο NBA για να παίξω έναν σημαντικό ρόλο και όχι απλώς να βρεθώ εκεί.Ως ομάδα είχαμε ένα σπουδαίο ματς και ίσως είναι η σημαντικότερη νίκη στην ιστορία μας. Όλοι οι παίκτες παίξαμε με υπερηφάνεια. Είχαμε μία απίστευτη ομάδα για 4-5 χρόνια. Θυσιάσαμε πολλά, βάλαμε κάτω το εγώ μας, απολαμβάναμε να πηγαίνουμε, να χάνουμε τα καλοκαίρια μας, τις διακοπές για να είμαστε μαζί και να παίξουμε για την χώρα μας, για την τιμή μας, για τους επόμενους παίκτες που θα έρχονταν. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πάλι».«Πάντα σκεφτόμουν την επόμενη φάση. Ποτέ να δεν έπρεπε να ήμουν απογοητευμένος αν κάτι δεν πήγαινε καλά και δεν ενθουσιαζόμουν όταν κάτι πήγε καλά. Έδινα το 110% σε κάθε φάση, την καρδιά μου και ήθελα να είμαι εξαντλημένος μετά από κάθε ματς επειδή τα έδωσα όλα, βλέποντας μετά τι έγινε».«Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Παίζαμε αυτό το σύστημα με τον κόουτς Ντούντα. Ήταν ένα απίστευτο σύστημα και το έτρεχα συχνά επειδή ένιωθα άνετα. Το πιο σημαντικό είναι να κοιμήσεις τον αντίπαλο και να μην του δείξεις ότι θα πάρεις το πρώτο σκριν από το 4. Έτσι διδάσκω στους παίκτες μου να μην δείχνουν ποτέ στον αντίπαλό τους πού θα πάνε, παρά να κοιμίσουν τον αντίπαλο και μετά να πάνε στην αντίθετη κατεύθυνση.Η πρώτη σκέψη σε αυτό το σύστημα είναι να βγω και να σουτάρω αμέσως (σ.σ. όταν πάρει την μπάλα), επειδή πολλοί παίκτες απλώς έπαιρναν την μπάλα και έπαιζαν Pick and Roll. Ποτέ όμως δεν παίρνεις την μπάλα για να παίξεις αμέσως το Pick and Roll. Πρώτα πρέπει να δεις το σουτ και αν δεν νιώθεις άνετα ή η άμυνα είναι καλή, τότε παίζεις το Pick and Roll. Η πρώτη σκέψη κάθε παίκτη είναι να κοιτάξει το καλάθι.Πάντα λέω ότι η θέση 4 σε αυτό το σύστημα είναι σημαντική, γιατί έπρεπε να μου δώσει καλό σκριν ώστε να αποκτήσω πλεονέκτημα. Ο λογος είναι ότι αυτό το σκριν θα μου δώσει χώρο για το handoff μετά. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το handoff πρέπει να γίνει κοντά στο τρίποντο. Αν είναι στα 8-9 μέτρα το πεντάρι, πρέπει να φροντίσει να πάει προς το τρίποντο, ώστε να είμαι έτοιμος να σουτάρω, επειδή από τα 8-9 μέτρα θα πάμε κατευθείαν στο Pick and Roll και είναι άλλο σύστημα».«Έχω ακούσει ότι πολλές ομάδες του NBA, όπως οι Τζαζ και οι Νάγκετς, παίζουν αυτό το σύστημα. Ακούω ότι πολλοί παίκτες του NBA προσπαθούν να παίξουν αυτό το σύστημα. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι πάνω από τίτλους αυτό. Η αγάπη του κόσμου, των παιδιών, το να σε θυμούνται ξέροντας ότι έχουν ένα σύστημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από τίτλους για εμένα.Αυτό είναι η κληρονομιά που αφήνω. Είμαι περήφανος επειδή μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω δουλέψει για να τελειοποιήσω αυτό το σύστημα και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου».Πηγή: gazzetta.gr