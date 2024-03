Γαλλία: Τσακώνονται σαν τα... κοκόρια οι οπαδοί για τον τεράστιο πετεινό στη νέα φανέλα της Εθνικής τους ομάδας - Φωτογραφίες

λλάξει τον σταυρό στην σημαία του Αγίου Γεωργίου







βάζοντας μάλιστα χρώματα τα οποία οι επικριτές τα χαρακτηρίζουν ως woke. Μετά την Αγγλία αντιδράσεις προκαλεί και η NIKE στη Γαλλία

Just noticed the size of the badge on the France shirt. Massive cock. 🇫🇷🐓 pic.twitter.com/hFh4lo9ANX — Kit Crimes ⚽️ (@KitCrimes) March 18, 2024

A new kit, for a historic year in 2024 ✨🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fUamyp1SA6 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 18, 2024

30 appearances already for France National Team at 24 years of age. ⚪️🔵✨ pic.twitter.com/Q0hrBmrAgC — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2024



Ο λόγος είναι η νέα φανέλα των Τρικολόρ που θα φορεθεί στο Euro 2024 και που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο φιλικό με την Χιλή.



Τα χρώματα δεν έχουν υποστεί αλλαγή αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο τεράστιος πετεινός στο αριστερό μέρος της μπροστινής πλευράς της φανέλας. Ο πετεινός είναι πιο μεγάλος από ποτέ και οι Γάλλοι δείχνουν να είναι μοιρασμένοι για αυτή την πρωτοβουλία της NIKE.





Ο πετεινός που συμβολίζει τους Γαλάτες. Ο πετεινός ή κόκορας βρίσκεται στην κορυφή πολλών μνημείων πεσόντων στη Γαλλία και μετά τη Γαλλική Επανάσταση αντικατέστησε τον κρίνο, το σύμβολο της βασιλείας.









Πολλοί Γάλλοι στα social media είναι περήφανοι για τον μεγάλο πετεινό και γράφουν ότι θα φέρει γούρι στο Euro ενώ άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Ένας από τους χρήστες έγραψε:



«Το μέγεθος του πετεινού είναι τεράστιο. Ίσως έχουμε χορηγία από τα KFC τώρα και δεν το ξέρουμε». Ένας άλλος έκανε πλάκα: «Είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να μπει στο φούρνο για μια τετραμελή οικογένεια!».



Η συνολική σχεδίαση της Nike παραπέμπει στην εμφάνιση της δεκαετίας του 1970.







