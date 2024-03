Αγγλία: Αντιδράσεις για τον… woke σταυρό στη νέα φανέλα της Εθνικής - Η Nike άλλαξε τα χρώματα

🔺 Update: The prime minister has criticised a decision by the brand Nike to change the colour of the St George’s cross on the official England team kit ⬇️ https://t.co/b3Rh1FRE9S

Η Nike χαρακτήρισε την αλλαγή μια «ενημέρωση» που είχε σκοπό να «ενώσει και να εμπνεύσει», προσθέτοντας ότι η σχεδίαση «διαταράσσει την ιστορία με μια μοντέρνα αντίληψη του κλασικού».









Όμως, αυτή η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους φιλάθλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας την κατάργηση του νέου σχεδίου.



Οι οπαδοί κατακεραύνωσαν τον αμερικανικό αθλητικό γίγαντα για το γεγονός ότι άλλαξε τον παραδοσιακό κόκκινο σταυρό με έναν που χαρακτηρίζει το ναυτικό, το γαλάζιο και το μοβ στη φανέλα που κοστίζει έως και 125 λίρες.





Ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, Πίτερ Σίλτον, ο οποίος έπαιξε με την εθνική ομάδα σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, είπε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η σημαία: «Νομίζω ότι βλέπουμε πολλές αλλαγές αυτές τις μέρες με διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι τα χρώματα για την Αγγλία, όπως τα "Τρία Λιοντάρια", είναι παραδοσιακά», είπε στο ραδιόφωνο του BBC.



Ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική, Peter Shilton, δήλωσε σήμερα: «Αυτό είναι λάθος σε κάθε επίπεδο. Είμαι εντελώς αντίθετος. Συμπεριλαμβανομένης της τιμής που θα χρεώσει η Nike. Δεν συμφωνώ με αυτό. Είναι woke. Αν πρόκειται να βάλεις τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου σε μια στολή, κάτι που προφανώς έκανε η Nike, τότε βάλ' τον με τα παραδοσιακά χρώματα. Όπως τα τρία λιοντάρια, είναι παραδοσιακά.



Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun» ότι η Nike θα πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο.



Ο βουλευτής των Συντηρητικών Mark Francois, δήλωσε στη MailOnline: «Είμαστε περίπου ένα μήνα πριν από την Ημέρα του Αγίου Γεωργίου, όταν γιορτάζουμε την αγγλικότητά μας με έναν αισιόδοξο, θετικό τρόπο, ακριβώς όπως οι Αμερικανοί γιορτάζουν την 4η Ιουλίου. Αυτή είναι μια woke τρέλα και θα πρέπει να την χτυπήσουν στο κεφάλι».





Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας επέμεινε ωστόσο ότι δεν θα ανακαλέσει τη φανέλα, λέγοντας σε ανακοίνωσή της σήμερα το απόγευμα: «Είμαστε πολύ περήφανοι για τον κόκκινο και άσπρο σταυρό του Αγίου Γεωργίου - τη σημαία της Αγγλίας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους οπαδούς μας, και πώς ενώνει και εμπνέει, και θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στο Γουέμπλεϊ αύριο - όπως πάντα - όταν η Αγγλία παίζει με τη Βραζιλία».



Η πίεση αυξάνεται στα υψηλόμισθα στελέχη που υπέγραψαν τις αλλαγές στον Σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Οι επικριτές διερωτήθηκαν αν η εταιρεία με έδρα το Όρεγκον, αξίας 122 δισεκατομμυρίων λιρών, θα τολμούσε να αλλάξει τα χρώματα των αστεριών και των λωρίδων στη φανέλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.







Η αντίδραση του Σούνακ



«Όταν πρόκειται για τις εθνικές μας σημαίες, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε μαζί τους γιατί είναι πηγή υπερηφάνειας, ταυτότητας, ποιοι είμαστε και είναι τέλειες όπως είναι»

