Dragon Ball: Το εκπληκτικό 3D κορεό των οπαδών της Φορταλέσα στη μνήμη του Ακίρα Τοριγιάμα - Bίντεο & φωτογραφίες

20.03.2024 🇧🇷😇

Fortaleza FC vs Ceara Sporting



Supporters of the Fortaleza football club performed Dragon Ball choreography to pay tribute to Akira Toriyama, the cartoon creator who has passed away.#CopaDoNordeste2024 #FORxCSC #derbyfortaleza #Fortaleza #choreo #tifo… pic.twitter.com/jyCKg3g4Eg