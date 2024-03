﻿﻿Μπαρτζώκας: «Μπήκαμε λάθος με την Εφές, δεν θα είναι εύκολο με Βιλερμπάν»

Η διαβολοβδομάδα τηςδεν ξεκίνησε καλά για τους ερυθρόλευκους καθώς η ήττα από την Εφές δεν τους επέτρεψε να εδραιωθούν στην πρώτη τετράδα, αλλά στο σημείο που είναι η σεζόν δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα και το μυαλό όλων έχει στραφεί στο αυριανό ματς με τη Βιλερμπάν.Ο προπονητής τουπαραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή στον αγώνα της Τρίτης ωστόσο εξέφρασε τη σιγουριά ότι η ομάδα του ανεξαρτήτου της θέσης που θα πάρει στην κανονική περίοδο, θα εμφανιστεί έτοιμη πνευματικά στα play off.Αναλυτικά οείπε:«Δύσκολο… Θα το κοιτάξω στην προπόνηση τώρα, αλλά νομίζω πως όπως ήμασταν εχθές θα πάμε. Είχαν καλύτερο ποσοστό από εμάς σε δίποντα και τρίποντα. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι ξεκινήσαμε όχι με τη σωστή προσέγγιση. Βέβαια, η Εφές είναι μια ομάδα που αν σκοράρει από την περιφέρεια, βάλανε και ανοιχτά σουτ και δύσκολα μαρκαρισμένα σουτ, αν ανοίξει το σκορ και πάρει αυτοπεποίθηση, έχει περιφερειακούς που μπορούν να χειρίζονται πολύ καλά την κατάσταση. Το πώς μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν λάθος. Σε φάσεις 50-50 ήταν πιο σκληροί από εμάς. Ήταν περισσότερο πεινασμένοι. Μια εξήγηση μπορεί να είναι πως εμείς προερχόμαστε από δυο μήνες συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις και δεν ήμασταν με το μαχαίρι στα δόντια. Και αυτό πρέπει να το επαναφέρουμε άμεσα για αύριο, γιατί κάθε παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο.Όποιος περιμένει ένα ματς που θα είναι εύκολο, κάνει λάθος.κέρδισε την Εφές, κέρδιζε και 20 πόντους και χθες ήταν και δέκα πόντους στην τέταρτη περίοδο και στο τέλος έχασε από την Παρτιζάν, που είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν υπάρχει αδιάφορο ματς στην Euroleague. Είναι μια ομάδα που έχει αθλητικότητα, μπορεί να ανοίξει το σκορ, έχει εμπειρία στους περιφερειακούς, τον τελευταίο καιρό παίζει πολύ καλά και περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι διαδικαστικό».«Ομαδική επιτυχία είναι ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί να μπει στα play off και πάλι. Το ζήτημα είναι να είσαι στα μεγάλα ραντεβού του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τα τελευταία τρία χρόνια είμαστε. Και στα Final Four. Εγώ θεωρώ πως με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε φέτος, το να μπούμε στα play off θα είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, πάντα κοιτάω την ομάδα μου και αν είμαστε υγιείς, καθώς πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι, είτε έχουμε πλεονέκτημα έδρας, είτε όχι, θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος για τον καθένα».«Πάντα γίνεσαι υπερόπτης όταν κερδίζεις, είναι στη φύση του ανθρώπου. Μια ήττα δίνει, ειδικά στους προπονητές, τη δυνατότητα να κάνουν ένα restart στην ομάδα. Να επανέλθει στα βασικά και στα πολύ σημαντικά πράγματα που σε κάνουν νικητή. Αλλά συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Το βλέπετε και εσείς, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή ομάδα που δε χάνει. Η Ρεάλ δυσκολεύτηκε πολύ με την Άλμπα χθες. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που είναι εύκολο. Η Ζαλγκίρις κέρδισε εύκολα τη Βίρτους. Θέλω να πω ότι κάθε παιχνίδι είναι πόλεμος, κάθε παιχνίδι έχει τη δυσκολία του. Βλέπαμε το ρόστερ και την ποιότητα της Εφές, μια ομάδα που δύσκολα θα καταφέρει τα play in και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ανταγωνιστική λίγκα είναι αυτή».