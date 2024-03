EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, την ήττα της Ρεάλ και το διπλό της Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 33-43, 58-67, 79-89.Ακλόνητη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague, παρέμεινε η Μπαρτσελόνα η οποία πήρε τον ισπανικό εμφύλιο της 28ης αγωνιστικής και με σπουδαίο «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.Οι «μπλαουγκράνα» πέρασαν νικηφόρα με 88-78 από τη «Φοντέτα», απέναντι στη Βαλένθια, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 19-9 και υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στη 15η ήττα τους, με την οποία θέτουν σε κίνδυνο την παραμονή τους στη ζώνη των play in.Οι Καταλανοί, οι οποίοι κυριάρχησαν στην... εναέρια κυκλοφορία (37 έναντι 25 ριμπάουντ) και στο κομμάτι της δημιουργίας (26 έναντι 17 ασίστ), βρήκαν το μακρινό σουτ στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και από το 57-59 στο 30΄ έτρεξαν επιμέρους σκορ 6-17, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +13 (63-76), χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε.Κορυφαίος των νικητών ο Γιαν Βέσελι με 21 πόντους, ενώ από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Σέμι Οτζελέγιε με 19.Τα δεκάλεπτα: 18-18, 42-37, 57-59, 78-88Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκαμψε την αντίσταση της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ουδέτερο Βελιγράδι και με το τελικό 83-76, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 15-13 το ρεκόρ της, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εδραίωση της στα play in και «κρυφοκοιτάζοντας» την εξάδα, που οδηγεί στα πλέι οφ. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 11-17 βλέποντας το όνειρο της ευρωπαϊκής συνέχεια να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο.Η Ζαλγκίρις πλήρωσε τα λάθη της στο τελευταίο λεπτό και κυρίως αυτό του Μπουτκιεβίτσιους στα 35΄΄ για τη λήξη όταν υπέπεσε σε αντιαθλητικό, βλέποντας τη Μακάμπι να παίρνει διαφορά από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να σφραγίζει τη νίκη στα 11΄΄ για τη λήξη με το δίποντο του Κόλσον, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 83-76.Πρώτος σκόρερ των νικητών με 16 πόντους ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν, ενώ από τους Λιθουανούς ξεχώρισε ο Κίναν Έβανς με 18.Τα δεκάλεπτα: 21-21, 42-40, 56-62, 83-76.Στη βραδιά που ανήκε δικαιωματικά στον Μάικ Τζέιμς, η Μονακό υπέταξε τον Ερυθρό Αστέρα στο Πριγκιπάτο και με ρεκόρ 18-10 «φλερτάρει» με τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague, που δίνει και το πλεονέκτημα της έδρας στα play off. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 98-80 της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας την έβδομη διαδοχική νίκη τους.Οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τον ρυθμό από το πρώτο τζάμπολ και με ένα ξέσπασμα τους στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου «καθάρισαν» τον αγώνα, όταν με σερί 6-0 εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόντους (75-60) και δεν κοίταξαν πίσω...Εκτός του κορυφαίου σκόρερ στην Ιστορία της Euroleague, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, σπουδαία εμφάνιση είχαν και οι Έλι Οκόμπο (14π., 7ασ.), Ντονάτας Μοτιεγιούνας (14π., 6ρ.).Από τον Ερυθρό Αστέρα, που με ρεκόρ 10-18 δεν έχει δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης στα play in της διοργάνωσης, ξεχώρισε ο Λούκα Μίτροβιτς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 25-17, 46-38, 69-60, 98-80Στην Πόλη, η Αναντολού Εφές συνέτριψε με 109-86 τη Μπάγερν Μονάχου, βελτιώνοντας σε 12-16 το ρεκόρ της, με το οποίο έπιασε τη γερμανική ομάδα και διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για να προλάβει τα play in.Τεράστια εμφάνιση από τον Σέιν Λάρκιν με 28 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ στους 21 πόντους σταμάτησε ο Γουίλ Κλάιμπερν.Από την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, η οποία έχασε τη επαφή στην τρίτη περίοδο όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 35-16, ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-49, 88-65, 109-86Αναντολού Εφές - Μπάγερν 109-86Μονακό - Ερυθρός Αστέρας 98-80Μακάμπι - Ζάλγκιρις 83-76Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 78-88Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 79-89Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 74-69Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (21:15)Μπασκόνια - Άλμπα (21:30)Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν (21:30)Ρεάλ Μαδρίτης 22-6Μπαρτσελόνα 19-9Μονακό 18-10Παναθηναϊκός 17-10Βίρτους 17-11Φενέρμπαχτσε 17-11Ολυμπιακός 17-11Μακάμπι 15-13Μπασκόνια 14-13Παρτιζάν 13-14Βαλένθια 13-15Μπάγερν 12-16Αναντολού Εφές 12-16Αρμάνι Μιλάνο 11-16Ζαλγκίρις 11-17Ερυθρός Αστέρας 10-18Βιλερμπάν 6-21Άλμπα 5-22Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:45Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια 19:45Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι 20:00Άλμπα - Μονακό 21:00Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο 21:30Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν 21:30Βιλερμπάν - Εφές 21:00Μπάγερν - Ζαλγκίρις 21:30Βίρτους - Ρεάλ 21:30