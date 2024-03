Ολυμπιακός προς ΚΕΔ: Αυτονόητο να οριστούν στα play off διαιτητές elite ή Α' κατηγορίας από τα κορυφαία πρωταθλήματα

Κλείσιμο

Επιστολή προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Πίτερ Φρόιντφελντ απέστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λίγες ώρες πριν από την κλήρωση των play off τηςοι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν από τον Φρόιντφελντ τον ορισμό elite διαιτητών ή τουλάχιστον Α' κατηγορίας από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης στα δέκα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος.Αναλυτικά όσα αναφέρει:«Κύριε Fröjdfeldt,Όπως γνωρίζετε την προσεχή Κυριακή 10.03.2024 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η διαδικασία των play off του και play out του πρωταθλήματος της Superleague 1.Είναι η πρώτη φορά με εσάς ως επικεφαλής τηςπου θα διεξαχθούν οι συγκεκριμένες φάσεις του Πρωταθλήματος, κατά τις οποίες θα κριθεί αφενός μεν ο τίτλος του πρωταθλητή, αφετέρου η τελική κατάταξη των ομάδων που δυνητικά θα καθορίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις διοργανώσεις τηςτης επόμενης περιόδου και εκ τρίτου ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία.Ειδικά σε σχέση με την έκβαση της διεκδίκησης του τίτλου του Πρωταθλητή ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και η ανάγκη της διασφάλισης της δικαιοσύνης, της ισονομίας, και της ακεραιότητας της διοργάνωσης προβάλλει ως ύψιστης σημασίας μετά τα συνεχή και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα αλλοίωσης του πρωταθλήματος που έχουμε παρακολουθήσει κατά την κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.Θεωρούμε αυτονόητο ότι έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο χρόνο που προΐστασθε της Ελληνικής Διαιτησίας προκειμένου να οριστούν στους αγώνες των play off του Πρωταθλήματος διαιτητές από την Elite κατηγορία Διαιτητών της UEFA ή έστω Διαιτητές Πρώτης (Α) Κατηγορίας προερχόμενοι από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (π.χ. Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας).Σε περίπτωση που δεν το έχετε πράξει σας καλούμε να προβείτε άμεσα και τάχιστα στην αναζήτηση Διαιτητών με αυτά τα χαρακτηριστικά προκειμένου να διευθύνουν τους αγώνες των Play Off, αρχής γενομένης από την 1η αγωνιστική, για τον ορισμό των οποίων θα επιμεληθείτε αποκλειστικά και μόνο εσείς και όχι οι σκιώδεις αντικαταστάτες σας.Ορισμός διαιτητών που δεν θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα θέσει σε κίνδυνο τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος γεγονός για το οποίο εσείς και οι προϊστάμενοί σας θα είστε αποκλειστικά υπαίτιοι.Τέλος, σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα αλλοίωσης του πρωταθλήματος λόγω ενεργειών ή παραλείψεων σας».