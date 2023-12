Κριστιάνο Ρονάλντο: Έβαλε τα γέλια όταν έμαθε ότι η IFFHS δεν τον έβαλε στο top-10 του 2023 - Φωτογραφία

διεθνή ομοσπονδία ιστορίας και στατιστικής του ποδοσφαίρου να τον αφήσει εκτός δεκάδας.







📷 Cristiano Ronaldo's comment after not being on the IFFHS Top 10 players of 2023 🤡 pic.twitter.com/6Si09aOE8i

🚨 IFFHS Best player in the world 2023



No Cristiano in top 10 ❌

No one rates that league 🥴 pic.twitter.com/ETff7AQfjs