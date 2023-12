Έρλινγκ Χάαλαντ: Το απόλυτο τρολάρισμα μετά την επική του αντίδραση προς τον διαιτητή του αγώνα με την Τότεναμ

Το ρολόι στο Etihad σημάδευε το 95ο λεπτό, όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ υποδέχθηκε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή για να δεχθεί το φάουλ. Ο θηριώδης Νορβηγός έπεσε, αλλά σηκώθηκε αμέσως και βλέποντας τον Γκρίλις να φεύγει στη κόντρα του έκανε την πάσα βγάζοντας τον μόνο στην πλάτη της άμυνας...Δείτε την επίμαχη φάση και τα στιγμιότυπα του αγώνα.Μόνο που οτου αγώνα Σίμον Χούπερ, ενώ αρχικά είχε δώσει πλεονέκτημα, σφύριξε τελικά φάουλ προκαλώντας την οργή όλων μα πάνω απ' όλα του Χάαλαντ.Κι η φωτογραφίακαι τις φλέβες του έτοιμες να... εκραγούν, έγινε σε χρόνο μηδέν viral.Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα άρχισε και το... βάναυσο τρολάρισμα προς τον Νορβηγό ο οποίος έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε διάφοραΣ' ένα απ' αυτά το πρόσωπο του θηριώδη άσου εμφανίζεται σε μια εικόνα της Τέιλορ Άρμστρονγκ από τη σειρά «The Real Housewives of Beverly Hills» να φωνάζει δείχνοντας με το δάχτυλο.

Erling Haaland vs Gio Lo Celso. 😳🔥 pic.twitter.com/yaZbNlxf7N — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 3, 2023

Ένα άλλο τον εμφανίζει ως μια ενοχλημένη εκδοχή του Tom, του περίφημου γάτου από το Tom and Jerry, με φουσκωμένα μάγουλα και καχύποπτα μάτια.Στα πιο... καλλιτεχνικά, παρουσιάζεται στον πίνακα του Έντβαρτ Μουνκ "Η Κραυγή"......ενώ σε μια πιο μοντέρνα πολιτιστική ανατροπή, ο Χάαλαντ «ταυτίζεται» με τον χαρακτήρα Gyrados από τα Pokemon.Επίσης η αντίδραση του μπήκε σε σύγκριση με μία επιβάτιδα της εταιρίας American Airlines η οποία είχε μια οργισμένη αντίδραση λίγο μετά την επιβίβαση της στο αεροπλάνο........ αλλά και με τον ατρόμητο πιτσιρικά Μακόλεϊ Κάλκιν από το «Μόνος στο σπίτι».Κι αυτά τα memes θα κυκλοφορούν για αρκετό καιρό, σε αντίθεση με το ποστάρισμα του Νορβηγού στο twitter λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα όπου έγραψε Wtf (What The F@ck) εκφράζοντας την οργή του για το συγκεκριμένο σφύριγμα... Ωστόσο υπό το φόβο της τιμωρίας από την αγγλική ομοσπονδία το έσβησε...Εξίσου εντυπωσιακή ήταν κι η αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο καθώς λίγο πριν μπει στη φυσούνα απωθεί με... τζατζάρισμα τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο της Τότεναμ που φαίνεται ότι πάει να τον χαιρετίσει με τους δύο να ανταλλάσσουν κουβέντες πριν παρέμβουν Γκουαρδιόλα και Ποστέκολγου.