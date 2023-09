Μουντομπάσκετ, Λετονία - Λιθουανία 98-63: Τους... ισοπέδωσαν και πήραν την 5η θέση - Βίντεο

Χωρίς νεύρο, διάθεση και χάνοντας τον Μπραζντέικις στο τρίτο δεκάλεπτο, η Λιθουανία υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Λετονίας που ως η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης κατέκτησε την 5η θέση του MundoBasket 2023.



Σε φανταστικό βράδυ εκτελεστικά ο Αρτούρς Κούρουκς του Προμηθέα, που έφτασε τους 20 πόντους με 6/10 τρίποντα, τη βραδιά που ο Ζάγκαρς αντίστοιχα μοίραζε τη μία ασίστ μετά την άλλη (17 το σύνολο), ξεπερνώντας το ρεκόρ των Κούκοτς και Κάρλικ Τζόουνς σε MundoBasket, που μετρούσαν 15.

Andrejs Grazulis making sure his exit from #FIBAWC will be one to remember ⏰#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/DuxHq2JkB0