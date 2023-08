US Open 2ος γύρος, Τσιτσιπάς - Στρίκερ 2-3: «Κάζο» στη Νέα Υόρκη, αποκλείστηκε από το Νο128 κόσμου!

More than four hours later...



Soak it all in 🇨🇭 Dominic Stricker! pic.twitter.com/DlxdUZin6h — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Κλείσιμο

La dejada perfecta de Stricker. pic.twitter.com/NcELTOxAWU — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Tsitsipas levels the match out and takes the second set. 👊 pic.twitter.com/ecWFzODqkX — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Εκτός συνέχειας στο US Open έμεινε νωρίς (2ος γύρος) ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που έπαιξε υπό το βλέμμα της Μπαντόσα και της μητέρας της ηττήθηκε μετά από 4.04' με 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5), 7-6 (6), 6-3 από τον 21χρονο Ελβετό (Νο128) Ντόμινικ Στρίκερ ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στο US Open και έδωσε μάχη στα προκριματικά για να βρεθεί στο ταμπλό.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-1 στα σετ αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει το 4ο σετ και επέτρεψε στον αντίπαλό του να πετύχει την πρώτη του top-10 νίκη. Μάλιστα ο Ελβετός βρέθηκε πίσω με 5-3 στο 4ο σετ αλλά επέστρεψε...Οι άσοι ήταν 22-11 για τον Έλληνα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/8 (Τσιτσιπάς) και 6/13 (Στρίκερ) ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 42-40 για τον Στέφανο. Οι winners ήταν 78-71 για τον νικητή.Η Ελλάδα δεν έχει πλέον εκρόσωπο στο US Open αφού μετά την Μαρία Σάκκαρη που έμεινε εκτός από τον 1ο γύρο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε στον 2ο.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε 3-2 στο 1ο σετ και με 5-4. Στο 9ο γκέιμ είχε μάλιστα μπρέικ πόιντ για να κλείσει το σετ αλλά ο αντίπαλός του το έσβησε για το 5-5. Ο Ελβετός αιφνιδίασε τον Έλληνα πέτυχε μπρέικ στο 11ο (6-5) και έκλεισε το σετ στο σερβίς του (7-5).