ΗΠΑ-Ελλάδα 108-86: Φιλότιμη προσπάθεια αλλά ήττα από τους NBAers - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cuvu4fwxf5mh)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cuvud3bj9akx)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cuvudnzf4wsx)

Ant's heating up 🔥@theantedwards_ is up to 18 points already



📺 FS1 | 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/Lsq0EOgUOh