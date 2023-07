Formula 1, GP Ουγγαρίας: Ασταμάτητος ο Φερστάπεν

Piastri impresses at the front as cars tangle towards the back



It was a frantic start in Hungary 😵 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/PbjN95i4IV — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

DRIVER STANDINGS



Norris and Russell on the up 📈



Verstappen extends his lead to 110 points 😮#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/mDfrQRXp0K — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Piastri 🆚 Perez



The Aussie rookie gives it all he's got 💪#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/7yP5WCbsbv — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Το Grand Prix Ουγγαρίας, ο 11ος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 , έγινε η ευκαιρία για τον Μαξ Φερστάπεν να προσθέσει άλλη μία νίκη στο βιογραφικό του.Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε την 7η νίκη του στη σειρά, την 9η συνολικά φέτος και 44η στην καριέρα του, κυριαρχώντας απόλυτα και στο Χουνγκαρόρινγκ. Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στη 2η θέση και ανέβηκε για μια ακόμα φορά στο βάθρο ενώ 3ος τεράτισε ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull.ΕκκίνησηΤα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από το λαμπρό ήλιο στο Χουνγαρόρινγκ, με τις χιλιάδες των θεατών να περιμένουν με αγωνία τη μάχη των Χάμιλτον – Φερστάπεν, που ξεκινούσαν από την πρώτη σειρά.. Οι οδηγοί της πρώτης 10άδας επέλεξαν τη μεσαία γόμα για το ξεκίνημα του αγώνα, εκτός από τον Πέρεζ που έβαλε τη σκληρή, ενώ πιο πίσω είχαμε ποικιλία επιλογών, με πιο αξιοσημείωτες τη μαλακή γόμα του Σάινθ στην 11η θέση και τη σκληρή του Ράσελ στη 18η.