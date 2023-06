Πόλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 11η χρονιά η Προ Ρέκο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ct3bblkp0ehd)

Κλείσιμο

Η «αυτοκράτειρα» της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης έκανε επίδειξη δύναμης στον τελικό του final-8 και διατήρησε το «στέμμα» της.Σε αντίθεση με το περσινό... θρίλερ, που κρίθηκε στα πέναλτι, αυτή τη φορά η Προ Ρέκο επιβλήθηκε άνετα με 14-11 της γηπεδούχου Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι, κατέκτησε τογια ενδέκατη φορά στην ιστορία της και επανέλαβε κάτι που μόνο η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (1968-1970) είχε πετύχει στο παρελθόν, πανηγυρίζοντας τον τίτλο για τρίτη διαδοχική σεζόν.Το ιταλικό συγκρότημα έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βρίσκοντας πληθώρα λύσεων στην επίθεση. Η Προ Ρέκο προηγήθηκε 4-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου και άντεξε ακόμη κι όταν ο Γκονσάλο Ετσενίκε αποβλήθηκε για βιαιοπραγία, 5΄37΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου.Αγωνιζόμενη για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο, η ομάδα του Σάντρο Σούκνο κατάφερε μάλιστα να πετύχει δύο γκολ, για να ξεφύγει 7-3 και 9-5 στο ημίχρονο.