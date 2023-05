Ρεάλ Μαδρίτης: Με φανέλες Βινίσιους οι παίκτες της «Βασίλισσας» στο παιχνίδι με την Ράγιο - Τεράστιο πανό για τον Βραζιλιάνο

Real Madrid will all wear No. 20 in their game against Rayo for Vini Jr. 🤍 (via @realmadrid ) pic.twitter.com/7JxShUGFwh

We are all @vinijr ✊ pic.twitter.com/hhvXR9WJdq

"We are all Vinícius. Enough is enough."



Real Madrid players walk out wearing Vinícius Jr.'s No. 20 shirt ❤️ pic.twitter.com/F1xapXF2HL — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2023

"

")

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARCA (@marca)

Vini Jr. thanks the Bernabéu for applauding him in the 20th minute ⚪ pic.twitter.com/AA9jO2OuIC — B/R Football (@brfootball) May 24, 2023

A standing ovation for Vinicius in the 20th minute ❤️ pic.twitter.com/Z0RQnIhLnb — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2023

Real Madrid players supporting Vinicius before the match ❤️ pic.twitter.com/QUzUDYZIYm — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2023

Real Madrid's basketball team shows support to Vinicius Jr. ❤️ pic.twitter.com/DGJ3gdAuDD — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2023

Αυτή φοράει τόσα χρόνια ο Βραζιλιάνος στη Ρεάλ και έτσι ήθελαν να του δείξουν ότι είναι μαζί του.Φυσικά μετά τις έβγαλαν για να φορέσουν φανέλες με τα πραγματικά τους νούμερα προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας.Στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε και ένα τεράστιο πανό (για τον Βινίσιους ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα για τον Βραζιλιάνο.Ο Βινίσιους αν και του χαρίστηκε η κόκκινη κάρτα από την La Liga και θα μπορούσε να παίξει έμεινε εκτός και είδε το παιχνίδι μαζί με τον πρόεδρο της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ. Πριν τη σέντρα κατέβηκε και στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκε.Στο 20' (το νούμερο του Βραζιλιάνου) το παιχνίδι σταμάτησε για να σηκωθεί ο κόσμος όρθιος στις εξέδρες και να φωνάξει κατά του ρατσισμού.Με φανέλες Βινίσιους εμφανίστηκαν στην προπόνηση και οι πρωταθλητές Ευρώπης, παίκτες της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ.