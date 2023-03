Euroleague, Μονακό-Παναθηναϊκός 84-70: Κατήφορος δίχως τέλος

A typical @TheNatural_05 finish!



A beautiful fadeaway which he makes look so easy 😮‍💨



Disclaimer ⚠️ It isn't #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Au3pBBKH2j — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2023

Κλείσιμο

Μέχρι και τα μέσα της 3ης περιόδου, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε η αναμέτρηση στο Πριγκιπάτο. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικός με το σκορ στο 51-51 αλλά έκτοτε ήρθε η ολική κατάρρευση.Με επιμέρους 28-8 (!) σε διάστημα 10 λεπτών, η Μονακό βρέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο +20 υπογράφοντας τη νίκη... τετράδας. Αντίθετα αυτή ήταν η 6η σερί ήττα για τους «πράσινους» στην Euroleague, οι οποίοι έχουν να γευτούν τη χαρά της νίκης από τις 26 Ιανουαρίου.Ο Παναθηναϊκός είχε καλές επιλογές για 25 λεπτά αλλά έκτοτε γύρισε ο διακόπτης στο «off» και έπαιξε κακό μπάσκετ. Φυσικά η ποιοτικότατη Μονακό εκμεταλλεύτηκε την «πράσινη» κατάρρευση και έφτασε στην εύκολη, σύμφωνα με την εξέλιξη του ματς, επικράτηση.Ο Παναθηναϊκός άρχισε να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στην άμυνα μετά το πρώτο δίλεπτο του αγώνα ενώ παράλληλα είχε και περιορισμένες λύσεις στην επίθεση καθώς έπαιρνε σκορ μόνο από τον Ματέους Πονίτκα.Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε πετύχει τους 8 από τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας του (σ.σ. και μάλιστα συνεχόμενοι μετά το πρώτο καλάθι του Λι) ωστόσο δεν έχασε την επαφή με το σκορ καθώς ήταν σε απόσταση μίας κατοχής από τη Μονακό (13-10 στο 5' και 16-13 στο 7'). Παρόλα αυτά ο Ντιαλό ήταν η «απάντηση» στον Πονίτκα, ενώ για ένα ακόμη ματς ο Μπέικον έμοιαζε να ήταν εκτός κλίματος αγώνα. Οι Μονεγάσκοι βρέθηκαν στο +7 (21-14) αλλά στην τελευταία κατοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα κυκλοφόρησε εξαιρετικά και ο Γκριγκόνις με τρίποντο έκλεισε την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 21-17. Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν 2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα αλλά και 4 λάθη, ενώ η Μονακό 4/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 3 λάθη.Στη συνέχεια ο «πονοκέφαλος» μεταφέρθηκε στο μαρκάρισμα του Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος είχε πάρει τη σκυτάλη από τον συμπαίκτη του και με συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια έφερε την ομάδα του στο +9 (31-22) με 11 πόντους και 4/4 εντός παιδιάς. Οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να απειλήσουν μόνο από την περιφέρεια και κάπως έτσι η Μονακό έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (35-25) ενώ προηγήθηκε και με +12 πόντους (42-30) στο 17'. Από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έβγαλε συνεχόμενες άμυνες και με σερί 6-0 από τρίποντα των Λι και Τόμας έκλεισε το ημίχρονο στο 42-36.Ο Τόμας πρόσφερε βοήθειες στην επίθεση έχοντας στο πρώτο μισό του αγώνα 9 πόντους με 1/1 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ οι Πονίτκα και Γκριγκόνις είχαν προσθέσει από 8 και 6 πόντους αντίστοιχα. Για τη Μονακό οι Ντιαλό και Λόιντ είχαν σημειώσει από 11 πόντους ο καθένας έχοντας στο σύνολο 2/2 δίποντα και 6/8 τρίποντα! «Ζημιά» στον Παναθηναϊκό είχαν κάνει τα 8 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων όπως επίσης και τα 8 λάθη στα οποία υπέπεσε η ελληνική ομάδα, αν και είχε καλά ποσοστά με 5/8 δίποντα και 7/14 τρίποντα.