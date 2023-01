Υβριστικό σύνθημα των οπαδών της Φλαμένγκο για Πελέ και Μαραντόνα - Δείτε βίντεο

🚨 VÍDEO POLÊMICO!? Um grupo de torcedores do flamengo cantam música chamando "Pelé de m4aconheiro e Maradona cheirador". pic.twitter.com/FdxMjNCjbS

Maracanã homenageia Pelé e Roberto Dinamite no minuto de silêncio antes de #Flamengo e Audax. Torcida rubro-negra aplaudiu os lances do maior ídolo do Vasco da Gama. pic.twitter.com/c0NOEFJ9di