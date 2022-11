Τσιτσιπάς: Όλα για όλα κόντρα στον Ρούμπλεφ, με «έπαθλο» τα ημιτελικά του ATP Finals

Κλείσιμο

Με τον μεγάλο αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ, κλείνει η φάση των ομίλων στο ATP Finals.Ο Ελληνας τενίστας αντιμετωπίζει στις 22:00 τον Ρώσο αντίπαλό του, σε ένα παιχνίδι όπου ο νικητής κερδίζει το εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα τον περιμένει ο Κάσπερ Ρουντ.Ο Τσιτσιπάς σημείωσε τεράστια νίκη προχθές (16/11) κόντρα στον Μεντβέντεφ και έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της πρόκρισης, την οποία διεκδικεί απέναντι σε έναν παίκτη με τον οποίο έχει παίξει 10 φορές στο παρελθόν, εκ των οποίων οι δύο φέτος.Το ρεκόρ είναι 6-4 υπέρ του Τσιτσιπά, που κέρδισε και στα δύο φετινά ματς τον Ρούμπλεφ. Το ένα ήταν στο Masters της Μαδρίτης στα προημιτελικά και το άλλο πρόσφατα, στον ημιτελικό της Αστάνα. Και στα δύο ματς χρειάστηκε 3 σετ για να επικρατήσει.Η πρώτη τους συνάντηση ήταν το 2018 στο Next Gen (στο Τορίνο μάλιστα) όπου ο Στέφανος είχε κερδίσει και πάλι, αυτή τη φορά σε 5 σετ στον ημιτελικό.Πέρυσι είχαν αναμετρηθεί ξανά στο ATP Finals, με τον Ρούμπλεφ να κερδίζει στη φάση των ομίλων με 2-0 σετ, ενώ και το 2020 βρέθηκαν αντίπαλοι, με τον Στέφανο να είναι αυτός που κέρδισε εκείνο το ματς. Φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν που αναμετρώνται σε φάση των ομίλων.2018 Next Gen (Τορίνο): Τσιτσιπάς 4-3, 3-4, 4-0, 2-4, 4-32019 US Open: Ρούμπλεφ 6-4, 6-7, 7-6, 7-52020 Αμβούργο: Ρούμπλεφ 6-4, 3-6, 7-52020 Roland Garros: Τσιτσιπάς 7-5, 6-2, 6-32020 ATP Finals (Λονδίνο): Τσιτσιπάς 6-1, 4-6, 7-6