Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πιο «εκρηκτική» συνέντευξη της ζωής του

Μέσα σε μόλις ένα χρόνο είχε τρία «αφεντικά». Για τον πρώτο, τον πρώην συμπαίκτη τουο οποίος απολύθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του, δεν έχει παρά μόνο σεβασμό.Για τους άλλους δύο, τονκαι τον νυν προπονητή, δεν έχει να πει και τόσο καλά λόγια.Για τον Ράνγκνικ, ο οποίος είχε περάσει μόλις δύο χρόνια της τελευταίας δεκαετίας ως προπονητής, λέει: «Αν δεν είσαι καν προπονητής, πώς θα γίνεις αφεντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Δεν τον είχα καν ακουστά».Για τον Τεν Χαγκ, ο οποίος απέβαλε τον Ρονάλντο τον περασμένο μήνα επειδή αρνήθηκε να μπει ως αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον αγώνα με την Τότεναμ, λέει: «Δεν τον σέβομαι γιατί δεν δείχνει σεβασμό για μένα.Όσο για ορισμένους από τους πιο σφοδρούς επικριτές του, όπως ένας άλλος πρώην συμπαίκτης του, οο οποίος επιτίθεται δημοσίως στον Ρονάλντο εδώ και μήνες και προτρέπει τη Γιουνάιτεντ να τον ξεφορτωθεί, ο ίδιος περιφρονεί με καυστικό τρόπο τα κίνητρά του που τραβούν τα πρωτοσέλιδα.Λέει: «Δεν ξέρω γιατί με επικρίνει τόσο άσχημα... μάλλον επειδή αυτός τελείωσε την καριέρα του και εγώ εξακολουθώ να παίζω σε υψηλό επίπεδο».Στη συνέχεια, γελάει και προσθέτει: «Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν. Δεν πρόκειται να πω ότι είμαι καλύτερος από εκείνον. Το οποίο είναι αλήθεια...».Στο σπίτι, τον Απρίλιο, ο ίδιος και η σύντροφός τουυπέστησαν την αβάσταχτη απώλεια του μικρού τους γιου κατά τη διάρκεια του τοκετού, μια συγκλονιστική τραγωδία στην οποία επέζησε η δίδυμη αδελφή του αγοριού.Με κάποιο τρόπο, βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει να παίζει, τροφοδοτούμενος εν μέρει από την εκπληκτική υποστήριξη που έλαβε από τους οπαδούς αντίπαλων συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ, όπου ο κόσμος τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στο έβδομο λεπτό (ο Ρονάλντο φοράει το Νο 7 στη φανέλα του) του επόμενου εντός έδρας αγώνα τους. Ο ίδιος παραδέχεται: «Δεν περίμενα ποτέ να το δω αυτό».Αυτός και η Τζορτζίνα έλαβαν επίσης ένα προσωπικό συλλυπητήριο μήνυμα από τη βασιλική οικογένεια, το οποίο τον εξέπληξε και τον συγκίνησε πολύ.Το συγκλονιστικό είναι ότι δεν είχε υποστήριξη από τον σύλλογό του, τον οποίο κατηγορεί για έλλειψηειδικά όταν η τριών μηνών κόρη του νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τον Ιούλιο και δεν μπόρεσε να επιστρέψει εγκαίρως για την προπόνηση της προετοιμασίας, επειδή ήθελε να μείνει μαζί της.Ο Ρονάλντο λέει ότι ανώτερα στελέχη του Old Trafford τον αμφισβήτησαν ακόμη και όταν τους εξήγησε γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει, γεγονός που τον έκανε να αισθάνεταικαιΤο παραμύθι δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι. Ήταν πριν από 14 μήνες όταν ο Ρονάλντο υπέγραψε ξανά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια ιστορία επιστροφής που άφησε άναυδο αλλά και ενθουσίασε τον κόσμο του ποδοσφαίρου.Όδευε προς τη μεγάλη αντίπαλο της Γιουνάιτεντ, τη Μάντσεστερ Σίτι,, τον οδήγησε πίσω εκεί απ' όπου ξεκίνησε.«Ακολούθησα την καρδιά μου», λέει απλά, χτυπώντας το στήθος του. «Μου είπε (ο Σερ Άλεξ): "Είναι αδύνατον να πας στη Μάντσεστερ Σίτι", και είπα: "Εντάξει, αφεντικό"».Στο πρώτο του παιχνίδι στο Ολντ Τράφορντ, το αυτοαποκαλούμενο «Θέατρο των Ονείρων», σκόραρε δύο φορές συμβάλλοντας στη συντριπτική νίκη με 4-1 επί της Νιούκαστλ. Ο κόσμος, ο Φέργκιουσον και η μητέρα του δεν σταμάτησαν να τον επευφημούν.Οι παραληρούντες οπαδοί της Γιουνάιτεντ φώναζαν «Viva Ronaldo» για ώρες μετά το παιχνίδι.Όπως έγραψε ο συμπαίκτης του Μάρκους Ράσφορντ στο Τwitter εκείνο το βράδυ:Αλλά πολύ σύντομα, η ψυχρή, σκληρή πραγματικότητα χτύπησε. Αυτή ήταν μια πολύ διαφορετική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ομάδα που έφυγε για πρώτη φορά το 2009.Ή μάλλον, προς απογοήτευσή του, ήταν ακριβώς η ίδια, και δεν είχε προχωρήσει καθόλου, και τώρα διοικούνταν από ανθρώπους που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως κατώτερους από εκείνους που διοικούσαν τα πράγματα πριν.Σοκαρίστηκε από την έλλειψη βελτιώσεων στις προπονητικές εγκαταστάσεις, από την πισίνα και το γυμναστήριο μέχρι την κουζίνα και τους σεφ αλλά και την τεχνολογία.«Η πρόοδος ήταν μηδενική», αναστενάζει. «Από τότε που έφυγε ο Σερ Άλεξ, δεν είδα καμία εξέλιξη στον σύλλογο. Τίποτα δεν είχε αλλάξει».Και ήταν απογοητευμένος από την απορριπτική στάση πολλών νεότερων παικτών, οι οποίοι έδειχναν να μην ενδιαφέρονται να πάρουν τα μαθήματα που είχε πάρει εκείνος στη μεγαλειώδη καριέρα του.Από τότε που έφυγε ο σερ Άλεξ, δεν είδα καμία εξέλιξη στον σύλλογο.Απογοητεύτηκε όταν διαπίστωσε ότι, μετά από χρόνια αποτυχίας και στασιμότητας, η United δεν μπορούσε πλέον να υπογράψει με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, καθιστώντας τις πιθανότητές της να κατακτήσει κορυφαία τρόπαια πολύ πιο δύσκολες.«Νομίζω ότι οι οπαδοί πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια», λέει. «Θέλω το καλύτερο για τον σύλλογο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αλλά έχεις κάποια πράγματα μέσα σου που δεν μας βοηθούν να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο όπως η Σίτι, η Λίβερπουλ ακόμα και η Άρσεναλ... ένας σύλλογος με αυτή την ιστορίαθα έπρεπε να είναι στην κορυφή και κατά τη γνώμη μου και δυστυχώς δεν είναι».Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας του είναι ότι ο Ρονάλντο μισεί την ήττα και θέλει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον νίκης - από αυτά που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν τώρα στη Γιουνάιτεντ και ίσως χρειαστούν δραστικά μέτρα για να διορθωθούν, συμπεριλαμβανομένης και της αποχώρησής του.Λέει: «Όπως είπε ο Πικάσο, πρέπει να το καταστρέψεις για να το ξαναχτίσεις (η ακριβής φράση του καλλιτέχνη ήταν: "Κάθε πράξη δημιουργίας είναι πρώτα μια πράξη καταστροφής") και αν ξεκινήσουν από εμένα, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Αγαπώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αγαπώ τους οπαδούς, είναι πάντα στο πλευρό μου. Αλλά αν θέλουν να το κάνουν διαφορετικά... πρέπει να αλλάξουν πολλά, πολλά πράγματα».Όσο για το τι σκέφτεται ο Σερ Άλεξ για την τρέχουσα κατάσταση, ο Ρονάλντο λέει: «Ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι ο σύλλογος δεν βρίσκεται στην πορεία που του αξίζει. Ξέρει. Όλοι το ξέρουν. Οι άνθρωποι που δεν το βλέπουν αυτό... είναι επειδή δεν θέλουν να δουν, είναι τυφλοί».Όπως λέει δεν περιμένει κάποια ειδική μεταχείριση, αλλά περιμένει να του συμπεριφέρονται με τον σεβασμό που θεωρεί ότι έχει κερδίσει καθώς παίρνει πολύ σοβαρά το ποδόσφαιρό του - και τη νίκη ακόμη πιο σοβαρά.Όταν τελείωσε η συνέντευξη σύμφωνα με τον, ηκαι τα παιδιά τους έτρεξαν αμέσως στην αγκαλιά του πατέρα τους.Ο ίδιος δήλωσε για την οικογένειά του: «Ο Ρονάλντο δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: "Η οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα. Ακόμη περισσότερο μετά από όσα περάσαμε φέτος”».Ο Ρονάλντο γνωρίζει ότι είναι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος με μια όμορφη οικογένεια, τεράστιο πλούτο και ένα θεόσταλτο ταλέντο.