Paris Masters, Τζόκοβιτς - Μουζέτι 2-0: Προκρίθηκε στους «4» και περιμένει Τσιτσιπά

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co3rdh2at289)

La boulangerie est ouverte 🇫🇷 @DjokerNole serves Musetti a 24-minute bagel at the #RolexParisMasters - dropping just 8 points all set pic.twitter.com/vtumkUWBBX

Still in the hunt for a 7th Bercy title ⚡️@DjokerNole flies past Musetti 6-0 6-3 and awaits the winner of Tsitsipas-Paul in the semi-finals!#RolexParisMasters pic.twitter.com/6wXR5CgdLK