Οι 48 ομάδες που προκρίθηκαν σε Europa και Conference League - Δείτε τα γκολ από τις δυο διοργανώσεις

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30dro3jjxt)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30uogaxy1t)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co305giu2zeh)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co31638vzo2h)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co314v0z5odt)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co31f9b51jdd)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co303siaeb6h)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co31c77j6ap5)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2xtfd384ip)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2ywbgyhvkx)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2xh3tf6n9d)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2xds6k9mh5)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30ih23dms9)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30uog0oa6h)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2z8dxquafd)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2ug6p27c2x)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2xcdezh121)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30drobwb3l)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co30c71lqu41)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2xds64xhxl)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co2x97n1px0h)

Κλείσιμο

Αρσεναλ-Ζυρίχη 1-0Άρσεναλ 15 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΑϊντχόφεν 13 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΜπόντο Γκλιμτ 4 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΖυρίχη 3Ρεν-ΑΕΚ Λάρνακας 1-1Ντιν.Κιέβου-Φενέρμπαχτσε 0-2Φενέρμπαχτσε 14 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΡεν 12 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΑΕΚ Λάρνακας 5 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΝτιναμό Κιέβου 1Μπέτις-Ελσίνκι 3-0Ρόμα-Λουντογκόρετς 3-1Μπέτις 16 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΡόμα 10 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΛουντογκόρετς 7 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΕλσίνκι 1Μπράγκα-Μάλμε 2-1Σεντ Ζιλουάζ-Ουνιόν Βερ. 0-1Σεντ Ζιλουάζ 13 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΟυνιόν Βερολίνου 12 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΜπράγκα 10 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΜάλμε 0Σερίφ-Ομόνοια 1-0Σοσιεδάδ-Μάντσεστερ Γ. 0-1Σοσιεδάδ 15 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΜάντσεστερ Γ. 15 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΣερίφ Τίρασπολ 6 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΟμόνοια 0Φέγενορντ-Λάτσιο 1-0Μίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0Φέγενορντ 8 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΜίντιλαντ 8 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΛάτσιο 8 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΣτουρμ Γκρατς 8Ολυμπιακός-Ναντ 0-2Καραμπάχ-Φράιμπουργκ 1-1Φράιμπουργκ 14 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΝαντ 9 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΚαραμπάχ 8 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΟλυμπιακός 2Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 4-1Τραμπζονσπόρ-Φερεντσβάρος 1-0Φερεντσβάρος 10 - Πρόκριση «16» Europa LeagueΜονακό 10 - Πρόκριση Play Off Europa LeagueΤραμπζονσπόρ 9 - Πρόκριση Play Off Conference LeagueΕρυθρός Αστέρας 6*** Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ντιναμό Κιέβου έδωσε τους εντός έδρας αγώνες της στην Κρακοβία.Το τρίτο και τελευταίο σκέλος της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League, "σημαδεύτηκε" απ' το απόλυτο νικών της Γουέστ Χαμ μετά το εμφατικό 3-0 επί της Στεάουα στο Βουκουρέστι (η μοναδική ομάδα που έκλεισε το group stage με "6 στις 6" νίκες) και την πρωτιά της Νις στον 4ο όμιλο η οποία άντεξε στην αντεπίθεση της Κολονίας κι έφυγε με το ισόπαλο 2-2 από το "RheinEnergieStadion".Μεγάλη... ανατροπή δεδομένων στον 2ο όμιλο, όπου η Άντερλεχτ με το μεγάλο "διπλό" της στη Δανία επί της Σίλκεμποργκ (2-0), της "άρπαξε" το "εισιτήριο" για τα play off, ενώ στη 2η θέση του 4ου ομίλου -πάνω απ' την Κολονία- τερμάτισε και η Παρτίζαν, κερδίζοντας τη δική της θέση στα play off του Europa Conference League.RFS (Λετονία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3 (7΄ Μπαράκ, 45΄ Καμπράλ, 45΄+2 Σαπονάρα)Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (4΄ Ενταγισιμιγέ, 33΄ Γκιουρλέρ, 65΄ Οζκάν - 90΄ Άτκινσον)Μπασακσεχίρ 13 --Προκρίθηκε στους «16»--Φιορεντίνα 13 --Προκρίθηκε στα play offΧαρτς 6RFS 2Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία) 0-3 (40΄, 65΄ Φορνάλς, 56΄ αυτ. Ντάβα)Σίλκεμποργκ (Δανία)-Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-2 (20΄ Ρεφαέλοφ, 90΄ +5 Ραμάν)Γουέστ Χαμ 18 --Προκρίθηκε στους «16»--Άντερλεχτ 8 --Προκρίθηκε στα play offΣίλκεμποργκ 6Στεάουα 2Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-0 (27΄ Βέλντε, 51΄ 77΄ Σκόρας)Χάποελ Μπεερ Σεβά (Ισραήλ)-Αούστρια Β. (Αυστρία) 4-0 (30΄ Γιεχεσκέλ, 33΄ Σαφουρί, 63΄ Σέχτερ, 73΄ αυτ. Χαντλ)Βιγιαρεάλ 13 --Προκρίθηκε στους «16»--Λεχ Πόζναν 9 --Προκρίθηκε στα play offΧαποέλ Μ.Σ. 7Αούστρια 2Παρτιζάν (Σερβία)-Σλοβάτσκο (Τσεχία) 1-1 (41΄ πέν. Νάτχο - 73΄ Μίχαλικ)Κολονία-Νις 2-2 (48΄ Χουσεϊνμπασιτς, 60΄ Ντούντα - 40΄ Λαμπόρντ, 43΄ Μπραχίμι)Νις 9 --Προκρίθηκε στους «16»--Παρτίζαν 9 --Προκρίθηκε στα play offΚολονία 8Σλοβάτσκο 5Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 1-0 (32΄ Ρομπέρζ)Άλκμααρ (Ολλανδία)-Ντνίπρο (Ουκρανία) 2-1 (8΄ Όντγκααρντ, 87΄ Παυλίδης - 40΄ Ντόβμπικ)Αλκμάαρ 15 --Προκρίθηκε στους «16»--Ντνίπρο 10 --Προκρίθηκε στα play offΑπόλλων Λ. 7Βαντούζ 2Τζουργκάρντεν (Σουηδία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-0 (20΄ Έρικσον)Γάνδη (Βέλγιο)-Μόλντε (Νορβηγία) 4-0 (52΄ Χιούλσαργκερ, 62΄ Γκοντό, 80΄ Κουμς, 89΄ πέν. Κάιπερς)Τζουργκάρντεν 16 --Προκρίθηκε στους «16»--Γάνδη 8 --Προκρίθηκε στα play offΜόλντε 7Σάμροκ Ρ. 2Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Σίβασπορ (Τουρκία) 1-1 (65΄ αυτ. Γούτας - 28΄ πέν. Γκραντέλ)Κλουζ (Ρουμανία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 1-0 (17΄ Μπόατενγκ)Σίβασπορ 11 --Προκρίθηκε στους «16»--Κλουζ 10 --Προκρίθηκε στα play offΣλάβια Πρ. 8Μπαλκάνι 4Ζαλγκίρις Β. (Λιθουανία)-Ζλόβαν Μπρατ. (Σλοβακία) 1-2 (47΄ Κιέρεμεχ - 14΄, 22΄ Κάβριτς)Πιούνικ (Αρμενία)-Βασιλεία (Ελβετία) 1-2 (72΄ Γιούριτσιτς - 17΄ Μάλες, 29΄ Καντέ)Σλόβαν Μπρ. 11 --Προκρίθηκε στους «16»--Βασιλεία 11 --Προκρίθηκε στα play offΠιούνικ 6Ζαλγκίρις Β. 5