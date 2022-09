Ολυμπιακός: Έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» Μαρσέλο

Υπενθυμίζουμε πως οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να ανακοινώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα έως την 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/9).







Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers



Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y