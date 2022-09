US Open: Η Σερένα Γουίλιαμς νίκησε την Ανέτ Κοντραβέιτ με 2-1 και διεύρυνε το τρομερό ρεκόρ της

SERENA WILLIAMS KEEPS ON WINNING pic.twitter.com/1mwixyVjtw — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Serena, surprised at her level? 😏 pic.twitter.com/QP41An73FE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Στον 3ο γύρο τουπροκρίθηκε ημετά τη νίκη της με 7-6(4), 2-6, 6-2 επί της Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 2). Επόμενη αντίπαλος της 40χρονης Αμερικανίδας θρυλικής τενίστριας θα είναι η Άιλα Τομλιάνοβιτς, που άφησε έξω με 1-6, 6-2, 7-5 την Εβγκένια Ροντίνα.Μπροστά στο κατάμεστο Arthur Ashe Stadium και έχοντας στο box της τον Τάιγκερ Γουντς, η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων κατάφερε να διευρύνει και το ρεκόρ της, φτάνοντας στο 42-0 στους δύο πρώτους γύρους του US Open!Το πρόγραμμα των αγώνων δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, αλλά ο τρίτος γύρος ξεκινά την Παρασκευή. Εκτός από το μονό, η Σερένα έχει επίσης το διπλό γυναικών στην ατζέντα της στο US Open, με παρτενέρ την αδερφή της Βένους.Σε συνέντευξή της μετά τη νίκη της στο US Open, η Σερένα ρωτήθηκε αν εκπλήσσεται με το επίπεδό παιχνιδιού της αυτή τη στιγμή, με τη 40χρονη Αμερικανίδα τενίστρια να απαντάει: «Είμαι απλά η Σερένα, ξέρεις», με το κοινό να την αποθεώνει!Εκτός διοργάνωσης έμεινε η περσινή φιναλίστ Λέιλα Φερνάντες, που έχασε με 6-3, 7-6 από τη φορμαρισμένη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα. Η Ρωσίδα θα παίξει στη συνέχεια με την Αλεκσάντρα Κρούνιτς, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 2-6, 6-4, 6-2 την περσινή νικήτρια του Roland Garros Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.