Αγώνας Άνδρου: Μία γιορτή για την ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας

Το σκάφος «Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός», με κυβερνήτη τον, ήταν ο πρωταγωνιστής της τοπικής κούρσας στην κατηγορία των performance ενώ στη γενική κατάταξη προηγείται το «Velos – Eurobank Private Banking» με τους ολυμπιονίκες Τ. Μάντη – Π. Καγιαλή στο τιμόνι του.Οι φιλόξενοιέχουν μετατρέψει τη διεθνή διοργάνωση σε μία γιορτή της ανοικτής θάλασσας με χορευτική βραδιά υποδοχής των πληρωμάτων και «κερκίδα» σε στεριά και θάλασσα.Η σημερινή πρωινή καταιγίδα έδωσε τη θέση της σε μία ηλιόλουστη ημέρα με ένα αεράκι 12-18 μίλια και ο αγώνας εξελίχθηκε σε μία ευχάριστη ιστιοδρομία σε έναν προσεχτικά στημένο στίβο. Με σημείο στροφής ένα από τα χαρακτηριστικά αξιοθέατα της Άνδρου, τον Φάρο Τουρλίτη, διεξήχθη μία γρήγορη κούρσα με δεκάδες φίλους του αθλήματος να παρακολουθούν τις προσπάθειες των ιστιοπλόων, τόσο από την πλατεία του Αφανούς Ναύτη όσο και από τη θάλασσα.«Αγαπημένο αγώνα» χαρακτήρισε τη διοργάνωση της Άνδρου ο Στέργιος Λεονταρίδης, κυβερνήτης του «Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός» από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν ο νικητής της ημέρας. «Ο αγώνας της Άνδρου είναι ένας από τους αγαπημένους μας καθώς συνδυάζει την αγωνιστική ιστιοπλοΐα με τη καλή φιλοξενία. Σε ότι αφορά τη σημερινή κούρσα κάναμε ένα καλό ξεκίνημα από τη σωστή πλευρά της εκκίνησης και αποκτήσαμε από τα πρώτα μέτρα ένα καλό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων μας. Με τους σωστούς χειρισμούς του πληρώματος και την ανάλογη τακτική καταφέραμε να διασφαλίσουμε τη νίκη».Στην κατηγορία των sport πρώτευσε το «Giorgio – Furuno» με τον Olympian Κώστα Μάνθο. Στη γενική προηγείται το «Bluescape» του Ν. Σύμπουρα. Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχει το «Spirit Of Galatea – Equinox Maritime» ένα πανέμορφο κλασικό ιστιοφόρο που αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του στόλου. Κυβερνήτες του είναι οι Α. Αντωνίου και Δ. Χριστοφόρου ενώ με αυτό αγωνίζεται ο «ασημένιος» ολυμπιονίκης της κωπηλασίας και νυν ιστιοπλόος Δημήτρης Μούγιος.Βασικός χορηγός του αγώνα είναι το Private Banking του Ομίλου Eurobank. H Eurobank στηρίζει για 5η διαδοχική φορά – τη διοργάνωση και, διαχρονικά, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστιοπλοΐα και με τις εξαιρετικά επιτυχημένες χορηγίες αθλητών και αθλητριών. Τον θεσμό του Andros Race στηρίζει και η Porsche, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Μοτοδυναμική. Η Porsche είναι και χορηγός του σκάφους «Blackjack».Χορηγοί, επίσης, είναι οι «Polembros Shipping» και «New Shipping Limited». Υποστηρικτές είναι οι «Lomar» «Κυρ – Γιάννη» «Νήσος» «»Bureau Veritas» «Δ. Κορωνάκης S.A.» και «Μοτοδυναμική». Ταξιδιωτικοί Χορηγοί: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Χορηγός Επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ. Τη διοργάνωση στηρίζουν και οι Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, τα ζαχαροπλαστεία «Λάσκαρης», το τσίπουρο «Androp» και το αρτοποιείο Κρισίλας.Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Β. Γουλανδρή, διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967. Διοργανωτές του «55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» είναι ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.ORC Γενική βαθμολογία1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής) 3,202. Pete (Δ. Παλαιολόγος) 6,403. Black Jack – Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης) 6,60ORC Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας1. Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός (Σ. Λεονταρίδης)2. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)3. Black Jack – Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης)Performance Γενική βαθμολογία1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής) 3,202. Pete (Δ. Παλαιολόγος) 6,403. Black Jack – Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης) 6,60Performance Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας1. Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός (Σ. Λεονταρίδης)2. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)3. Black Jack – Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης)Sport Γενική βαθμολογία1. Bluescape (Ν. Σύμπουρας) 3,202. Adra (Ζ. Γρηγοριάδης) 6,403. Giorgio – Furuno (Κ. Μάνθος, Γ. Πηλιχός, Μ. Πίτας) 10,60Sport Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας1. Giorgio – Furuno (Κ. Μάνθος, Γ. Πηλιχός, Μ. Πίτας)2. Bluescape (Ν. Σύμπουρας)3. Alter Ego ABS (Στ. Μπόνας)