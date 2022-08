Η Premier League επιστρέφει: Το δίπολο Σίτι - Λίβερπουλ και η Νότιγχαμ ξανά στα «σαλόνια»

New signings in the Premier League this season 🌟 pic.twitter.com/RHj6vPHRkw — B/R Football (@brfootball) August 4, 2022

THE PREMIER LEAGUE RETURNS TODAY 💪 pic.twitter.com/paeXMGzsLU — B/R Football (@brfootball) August 5, 2022

Κλείσιμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Analyst (@optaanalyst)

75 days is a long wait. The wait is over. ❤️ pic.twitter.com/he4j8Au1GY — Premier League India (@PLforIndia) August 5, 2022

Not long to go now, Gooners 💖



2022/23 Premier League 🔜 — Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nottingham Forest FC (@officialnffc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nottingham Forest FC (@officialnffc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nottingham Forest FC (@officialnffc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nottingham Forest FC (@officialnffc)

Records are there to be broken... 🍿 pic.twitter.com/ZTQrc2T51X — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 4, 2022

◽️Can Tottenham challenge for the title?



◽️Will Erling Haaland win the golden boot?



◽️Whose season is crying out to be a documentary?



◽️Who will the World Cup help and hinder?



Our writers make their 2022-23 Premier League predictions ⤵️https://t.co/RufiEgfT7X — The Athletic (@TheAthletic) August 4, 2022

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Premier League (@premierleague)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Premier League Arabic (@plinarabic)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manchester United (@manchesterunited)

Κλείσιμο

Αρχίζει σήμερα στο Λονδίνο η 31η έκδοση τηςΤο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμου που ξεκίνησε τη σεζόνκάνει ντεμπούτο στη σεζόν 2022-23 το τριήμερο 5-7 Αυγούστου και όλα θα αρχίσουν σήμερα το βράδυ (22:00) στο Λονδίνο με το παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας με την Άρσεναλ.Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 20 ομάδες και θα παίξουν από 38 αγώνες. Οι οµάδες που θα τερµατίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας παίζουν απευθείας στους οµίλους τουH Premier League δίνει 7 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο 5ος έχει το δικαίωμα να παίζει στους ομίλους του Europa League, όπως άλλωστε και αυτός που θα κατακτήσει το Κύπελλο. Οι τρεις οµάδες που θα τερµατίσουν τελευταίες δεν συνεχίζουν στηνΣτην μεγάλη κατηγορία επέστρεψε ητου, ιδρυτικό μέλος της Λίγκας, μετά από 23 χρόνια με στόχο να παραμείνει και να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.Άρωμα Ελλάδος έχει και η Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της περασμένης σεζόν (γκολ-πέναλτι στον τελικό Κυπέλλου), αλλά δεν θα παίξει στην πρεμιέρα με την Φούλαμ.Από αυτή την περίοδο τα παιχνίδια της Premier League θα μεταδίδονται από τα κανάλιαH Premier League θα διακοπεί για το Μουντιάλ του Κατάρ στις 13 του Νοεμβρίου, συνεχίζεται από την Boxing Day της 26ης του Δεκέμβρη και ολοκληρώνεται την 28η του Μάη του 2023.Στην ιστορία του πρωταθλήματος (όχι μόνο της Premier League) ηέχει 20 τίτλους και ακολουθεί ημε 19, η Άρσεναλ με 13 ενώ 8 έχει η Μάντσεστερ Σίτι.Οι «Πολίτες» κυριαρχούν την τελευταία πενταετία στην Premier League αφού έχασαν τον τίτλο μόνο τη σεζόν 2019-20. Η ομάδα τουμαζί με την Λίβερπουλ είναι και φέτος τα φαβορί για την κούπα.Την περασμένη περίοδο η Μάντσεστερ έφτασε στην κορυφή έχοντας 93 βαθμούς και η Λίβερπουλ έμεινε 2η με 92.δαπάνησε 60 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τοναπό την Ντόρτμουντ με στόχο να γίνει ο "φονιάς" της στην Αγγλία και στην Ευρώπη.Μαζί του ήρθε ο Χούλιαν Αλβάρες από την Ρίβερ Πλέιτ και ο Κάλβιν Φίλιπς από την Λιντς. Oθα είναι και φέτος η μηχανή της ομάδας.Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πεπ έχασε τον σπουδαίο συνεργάτη του Χουάνμα Λίγιο και τη θέση του πήρε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.Στο Λίβερπουλ και στοαποφάσισαν να ανανεώσουν έως το 2025 με τον Μο Σαλάχ με το αστέρι τους να υπογράφει στην Μύκονο. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που έφτασε πέρσι στον τελικό του Champions League, αλλά έχασε την κούπα από την Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι, δεν έχει πλέον στις τάξεις της τον Σάντιο Μανέ, ο οποίος μεταγράφηκε στη Μπάγερν Μονάχου.Ο Φιρμίνιο και οέμειναν στην ομάδα η οποία ενισχύθηκε στην επίθεση με τον Ντάργουιν Νούνιες ο οποίος στοίχισε 75 εκατ. ευρώ και είχε πετύχει πέρσι 34 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα. Στο Λίβερπουλ έφτασε και ο Φάμπιο Καρβάλιο από την Φούλαμ αλλά και ο Κάλβιν Ράμσεϊ από την Αμπερντίν.Οι δύο κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο είναι σίγουρο ότι θα δώσουν και φέτος μάχες σε όλες τις διοργανώσεις και φυσικά στην Premier League αφού δύσκολα άλλη ομάδα θα μπει "σφήνα" στην μάχη του τίτλου.Τρεις ομάδες του Λονδίνου είναι από τα φαβορί για κερδίσουν θέσεις στην τετράδα της νέας Premier League.H Τσέλσι πέρασε από σαράντα κύματα πέρσι με την αναγκαστική αποχώρηση τουαλλά βρίσκει τα πατήματα της. Νέο αφεντικό είναι ο Αμερικανός Τοντ Μπέλι και στον πάγκο έμεινε ο Τόμας Τούχελ.Παρά τα προβλήματα η Τσέλσι ήταν 3η τη σεζόν 2021-22. Φέτος έχασε τον Ρομάν Λουκάκου (Ίντερ) αλλά πήρε τον Ραχίμ Στέρλινγκ από την Μάντσεστερ Σίτι, τον Καλιντού Κουλιμπαλί από την Νάπολι και τον Μαρκ Κουκουρέγια από την Μπράιτον.Ο Μπέλι δεσμεύτηκε να δώσει έως και 350 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, οι οποίες ακόμη δεν έχουν κλείσει.Στο Λονδίνο εδρεύει και η Τότεναμ (4η) η οποία συνεχίζει με τονστον πάγκο της. Απέκτησε τον Ρισάτλισον από την Έβερτον, τον Μπισούμα από την Μπράιτον και τον Πέρισιτς από την Ίντερ.Τα αστέρφια της ομάδας παραμένουν οι Κέιν και Σον! Από την άλλη ηδείχνει να "χτίζει" κάτι καλό αυτή τη χρονιά. Ο Μίκελ Αρτέτα, που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, έμεινε στον πάγκο των "Κανονιέρηδων".Αποκτήθηκαν από την Σίτι αντί 55,5 εκατ. ευρώ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, από την Πόρτο ο Φάμπιο Βιέρα, από την Σίτι ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκ και από την Σάου Πάολο ο Μαρκίνιος.Αρχηγός χρίστηκε ο μόλις 23 ετών, Μάρτιν Όντεγκααρντ.Στα χρόνια της Premier League και του Σερ Άλεξ ηκατέκτησε 13 φορές την κούπα και το 1992-93 ήταν η πρώτη ομάδα που έφτασε στην κορυφή.Τη σεζόν 2021-22 ήταν 6η με τεράστια προβλήματα. Οι οπαδοί τα έχουν με τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες που δεν βάζουν χρήματα ενώ κράζουν και τους Μαγκουάιρ και Ρονάλντο.br> Νέος προπονητής της ομάδας είναι ο Τεν Χανγκ και το θέμα είναι πόσο θα αντέξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ζήτησε να τον αφήσουν να φύγει για να παίξει σε ομάδα του Champions League.Προς το παρών μένει στο, ίσως μέχρι να φύγει! Ο Τεν Χανγκ έδωσε 58 εκατ. ευρώ για τον Λισάντρο Μαρτίνες από τον Άγιαξ, ενώ πήρε τον Δανό Κρίστιαν Έρικσεν και τον Τάιρελ Μαλάσια από την Φέγενορντ.Από την Μάντσεστερ αποχώρησε ο Πογκμπά (Γιουβέντους) αλλά και ο Έντισον Καβάνι.του Βαγγέλη Μαρινάκη θα παίξει αύριο για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια στην Premier League.O ισχυρός άνδρας της ομάδας κράτησε στον πάγκο τονπου την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία. Η Νότιγχαμ απέκτησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον διεθνή Άγγλο,, τον οποίον και "χρύσωσε".Απο την Μάντσεστερ πήρε ως δανεικό τον τερματοφύλακα, Ντιν Χέντερσον, ενώ αποκτήθηκαν και οι Ταϊβό Αβονίγι, Νέκο Γουίλιαμς, Ορέλ Μανγκαλά. Συνολικά έγιναν 12 μεταγραφές!Μεγάλος στόχος είναι η παραμονή και τα επόμενα χρόνια η ομάδα να διεκδικεί και πάλι τίτλους στο Νησί. Σύμφωνα με το Transfermarkt έχουν δαπανηθεί για μεταγραφές περισσότερα από 95 εκατ. ευρώ.Απο την άλλη η Νιούκαστλ που είχε τάσεις ανόδου από πέρσι θέλει αυτή τη σεζόν να αλλάξει επίπεδο.Οιτου Έντι Χάουι (αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός) έδωσαν 37 εκατ. ευρώ για τον Σβεν Μπότμαν στην Λιλ ενώ απέκτησαν τον Ματ Τέργκετ από την Άστον Βίλα και τον τερματοφύλακα Νικ Πόουπ από την Μπέρνλι.Η Γουέστ Χαμ που ήταν 6η πέρσι και είχε σπουδαία πορεία στην Ευρώπη κράτησε όλα τα αστέρια της αλλά απέκτησε και τον Τζανλούκα Σκαμάκα από την Σασουόλο και τον Ναγέφ Αγκέρντ από την Ρεν.Η Λέστερ που πριν από 6 χρόνια είχε κερδίσει την κούπα της Premier League έχει τον Μπρένταν Ρότζερς στον πάγκο της και διατήρησε σχεδόν την ίδια ομάδα με στόχο την οχτάδα.έχει στις τάξεις της τον Κουτίνιο ενώ απέκτησε και τον Ντιέγκο Κάρλος από την Σεβίλλη (αντί 31 εκατ. ευρώ) και βλέπει δεκάδα. Η Γουλβς έδωσε 24 εκατ. ευρώ για τον Νέιθαν Κόλινς (Μπρένλι) αλλά δεν δείχνει πως μπορεί να πετύχει κάτι ιδιαίτερο όπως άλλωστε και η Μπόρνμουθ και η Μπράιτον.Η Έβερτον Έβερτον τουήταν 16η πέρσι και φέτος κινήθηκε σε αγορά ελεύθερων παικτών όπως οι Ταρκόφσκι (Μπέρνλι), Ντουάιτ ΜακΝιλ (Μπέρνλι), Ρούμπεν Βινάγκρε (Σπόρτινγκ Λισσαβώνας).H Λιντς απέκτησε τον Μπρέντεν Άαρονσον (Σάλτσμπουργκ) έναντι 33 εκατ. ευρώ ενώ έδωσε τον Ραφίνια στη Μπαρτσελόνα και τον Φίλιπς στην Σίτι. Η Κρίσταλ Πάλας έφερε στο Λονδίνο τον Σεΐκ Ντουκουρέ (Λανς, 22.600.000 ευρώ) ενώ η Σαουθάμπτον ψώνισε από ακαδημίες. Η Φούλαμ δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ για τον Μάρκους Τάβερνιερ (Μίντλεσμπρο).Όπως γράφει το Gazzetta.gr η Μάντσεστερ Σίτι μάλλον θα ξεπεράσει τη Λίβερπουλ, αλλά και πάλι στις λεπτομέρειες. Στην πραγματικότητα, και οι δύο αυτές ομάδες φαίνονται εντελώς εξαιρετικές στα χαρτιά και θα επωφεληθούν από την αναζωογονημένη γραμμή κρούσης, κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιπες. Ο Χάαλαντ δίνει τεράστιο προβάδισμα στους «Πολίτες» και οι Φόντεν, Ντε Μπρόινε, Γκρίλις είναι πανέτοιμοι να «ταΐσουν» τον Νορβηγό. Θα καταφέρει η Λίβερπουλ να ξεπεράσει το πώς έχασε την περσινή σεζόν δυο τίτλους; Θα μπορέσει ο Νούνιες να αντέξει την πίεση; Αν ναι, τότε θα παλέψει μέχρι τέλους, αλλά το προβάδισμα πάει στους «Πολίτες».Τότεναμ, Τσέλσι οι άλλες δυο και μετά... Άρσεναλ. Η Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το gazzetta.gr παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Η Τότεναμ με τον Κόντε από το ξεκίνημα και τις μεταγραφικές του επιθυμίες να έχουν εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, φαντάζει ως η ομάδα που θα επιδιώξει να μπει ανάμεσα στις πρώτες δυο. Η Τσέλσι βρήκε διοικητική ηρεμία, αλλά ο Τούχελ ήθελε περισσότερα από το μεταγραφικό παζάρι. Ενας εξαιρετικός προπονητής, ενισχυμένος επιθετικά θα επιδιώξει να βγάλει στο χορτάρι τις δυνατότητες του συλλόγου.Η Αρσεναλ απειλεί! Ο Ζεσούς δίνει το κάτι παραπάνω, αλλά τα νεκρά - διαστήματά της προβληματίζουν. Αν αποβάλει αυτή τη συμπεριφορά, τότε έχει ελπίδες. Η Μάντσεστερ είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της σεζόν. Αν ο Ολλανδός επιβάλλει τα θέλω του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταματήσει τη γκρίνια και η άμυνα καταφέρει να δέσει, τότε, ναι, έχει ελπίδες τετράδας, αλλιώς θα περιοριστεί σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και μετά πάλι από την αρχή.Θα καταφέρει να αποφύγει τη... μοίρα της η Φούλαμ; Αν ο Μίτροβιτς κάνει ανάλογη περσινή σεζόν θα έχει ελπίδες. Ωστόσο, το ανεβοκατέβασμα είναι πλέον στο dna της και η ομάδα έχει... φροντίσει να απογοητεύει τους οπαδούς της όταν βρίσκεται στην Premier League. H Mπόρνμουθ είναι πιο αδύναμη από πέρσι και ο δρόμος της επιστροφής πιθανός. Οι πολλές καλές μεταγραφές της Νότιγχαμ, ο ενθουσιασμός του κόσμου, το γεμάτο City Ground είναι πιθανό να δώσουν το πολυπόθητο εισιτήριο παραμονής. Πιο αδύναμη φέτος η Σαουθάμπτον, θα δώσει μάχη σωτηρίας η Λιντς.Το κακό περσινό φινάλε της Σαουθάμπτον έχει φορτώσει με άγχος την ομάδα. Αν δεν κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα, τότε τα πράγματα θα είναι άσχημα. Ο Χάσενχουτλ έχει το... προβάδισμα και ακολουθεί ο Πάρκερ της Μπόρνμουθ, ενώ δεν ξεχνάμε τον Μπρούνο Λάγκε της Γουλβς.Ποια θα είναι η πρώτη πεντάδα των σκόρερ;1. Χάαλαντ, 2. Σαλάχ 3. Ζεσούς, 4. Στέρλινγκ, 5. ΝούνιεςΠαρασκευή (5/8)Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (22:00)Σάββατο (6/8)Φούλαμ-Λίβερπουλ (14:30)Λιντς-Γουλβς (17:00)Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα (17:00)Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)Τότεναμ-Σαουθάμπτον (17:00)Έβερτον-Τσέλσι (19:30)Κυριακή (7/8)Λέστερ-Μπρέντφορντ (16:00)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (16:00)Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)