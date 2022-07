Ντιμπάλα: «Δεν θα πανηγυρίσω γκολ κόντρα στη Γιουβέντους»

🎙️ "Ho parlato tanto con il Direttore, con il Mister, anche con il Presidente. E mi hanno trasmesso tanta sicurezza nel progetto. E sapendo come viene costruita la Roma, non ho avuto tanti dubbi".



Le parole di @PauDybala_JR in conferenza stampa#ASRoma https://t.co/G5EwHZ1ztp