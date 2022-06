Φέτελ: «Η Formula 1 είναι έτοιμη να δεχθεί ομοφυλόφιλο οδηγό»

Cover star Seb. ✨



Looking good, @AttitudeMag. pic.twitter.com/E0tmamjrw4 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) June 9, 2022

Εξώφυλλο στο τελευταίο τεύχος του «Attitude», του περιοδικού με θέμα την ομοφυλοφιλία με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως, είναι οΟ Γερμανός πιλότος τηςμίλησε ανοιχτά για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και εξήγησε ότι ο χώρος του είναι σε θέση να υποδεχθεί έναν ανοικτά ομοφυλόφιλο οδηγό.«Δεν το έχω βιώσει, όμως έχω ακούσει κόσμο να μιλάει με αρνητικό τρόπο για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και την κοινότητα αυτή. Κάθε φορά πίστευα πως είναι λάθος, αλλά σήμερα έχω την αυτοπεποίθηση να μιλήσω και να τους κλείσω το στόμα.Ο Φέτελ εν συνεχεία μίλησε για το κίνημα "We Race as One" και τόνισε ότι όλοι πρέπει να δεχτούν θετικά το ενδεχόμενο να εισέλθει ένας ομοφυλόφιλος οδηγός στη Formula 1: «Τα πράγματα βελτιώνονται, βλέπεις ορισμένους μηχανικούς που είναι πιο ανοικτοί. Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποικιλομορφία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όχι μόνο απλό πλευράς σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά γενικότερα.Η Formula 1 ξεκίνησε το κίνηματο οποίο είναι καλό, αλλά όλοι πρέπει να δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτό θα επιφέρει μία θετική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε αντί απλά να μιλάμε. Πιστεύω πως η Formula 1 θα δεχόταν θετικά έναν ομοφυλόφιλο οδηγό όπως είναι άλλωστε το σωστό. Πιστεύω πως ένας ομοφυλόφιλος οδηγός θα επιταχύνει τη διαδικασία εξόντωσης των προκαταλήψεων και θα βοηθήσει στο να ωθήσουμε το σπορ σε μία διαφορετική κατεύθυνση».Τέλος κατέκρινε και τα στερεότυπα που υπάρχουν στο χώρο του αθλητισμού: «Η εικόνα ενός ποδοσφαιριστή ή οδηγού που είναι ήρωας, πρέπει να ταιριάζει με ορισμένα κριτήρια. Όμως τα κριτήρια είναι λάθος. Πως γίνεται τα στερεότυπα να συνδέονται με την απόδοση ενός ανθρώπου;