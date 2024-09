Αντονί Μαρσιάλ: Το «παιδί θαύμα» που αμφισβητήθηκε όσο κανείς - Η ζωή και η καριέρα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ

Μια απροσδόκητη υπογραφή

Ο Μαρσιάλ είχε κάνει μια εντυπωσιακή πρώτη πλήρη σεζόν με τη Μονακό, σημειώνοντας 12 γκολ και πέντε ασίστ, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «ο νέος Τιερί Ανρί» στη Γαλλία. Ο μάνατζερ Ζορζ Μέντες κλήθηκε από τη United ως σύμβουλος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Μαρσιάλ έλαβε ειδική άδεια να φύγει από το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεων για να ολοκληρώσει την κίνηση.

Αμοιβή 58 εκατομμυρίων λιρών και ρήτρα Χρυσής Μπάλας

Ο Μαρσιάλ είχε δείξει δυνατότητες στη Μονακό, αλλά όλοι εξεπλάγησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η Γιουνάιτεντ είχε συμφωνήσει να πληρώσει έως και 57,6 εκατ. στερλίνες (73 εκατ. δολάρια) για να τον αποκτήσει. Η Γιουνάιτεντ πλήρωσε μόνο 36 εκατ. λίρες προκαταβολικά, αλλά τρεις ρήτρες, αξίας 7,2 εκατ. λιρών η καθεμία, μπήκαν στη συμφωνία που θα ανέβαζαν περαιτέρω το ποσό.

Οι ρήτρες κυμαίνονταν από πιθανές έως σουρεαλιστικές. Η πρώτη απαιτούσε από τον Μαρσιάλ να πετύχει 25 γκολ στην Premier League μεταξύ 2015 και 2019. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ρήτρα αυτή δεν ενεργοποιήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Μια δεύτερη ρήτρα θα ενεργοποιούνταν αν ο Μαρσιάλ έκανε 25 συμμετοχές με τη Γαλλία όσο ήταν ακόμα στη Γιουνάιτεντ. Ο Μαρσιάλ παραμένει στις 19 συμμετοχές για τη Les Bleus και φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να επιλεγεί ποτέ ξανά για τη χώρα του.

Η τρίτη ρήτρα, η πιο φιλόδοξη, θα ενεργοποιούνταν αν ο Μαρσιάλ κέρδιζε τη Χρυσή Μπάλα μέχρι το 2019. Αρκεί να πούμε ότι ο Μαρσιάλ δεν έχει ποτέ καν εξεταστεί για το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο στο ποδόσφαιρο. Τελικά, η Γιουνάιτεντ πλήρωσε 43,2 εκατ. λίρες για να τον αποκτήσει ως κόστος μεταγραφής.

Ονειρικό ντεμπούτο και νικητής στο Γουέμπλεϊ

Ο Μαρσιάλ έκανε το ντεμπούτο του εναντίον της Λίβερπουλ και ερχόμενος από τον πάγκο πέτυχε ένα πραγματικά εκπληκτικό γκολ, για να σφραγίσει τη νίκη με 3-1. Ο Γάλλος αξιοποίησε το ονειρικό ντεμπούτο του σκοράροντας δύο φορές στη Σαουθάμπτον μια εβδομάδα αργότερα.

Δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό επιτυχιών, αλλά ολοκλήρωσε την σεζόν με 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου γκολ εναντίον της Έβερτον στον ημιτελικό του FA Cup στο Γουέμπλεϊ.

Ήταν επίσης συμπαθής στους οπαδούς, οι οποίοι επινόησαν ένα πιασάρικο τραγούδι γι' αυτόν, το οποίο έλεγε: «Ο Τόνι Μαρσιάλ ήρθε από τη Γαλλία, ο αγγλικός Τύπος έλεγε ότι δεν είχε καμία ελπίδα, 50 εκατομμύρια πήγαν χαμένα, ο Τόνι Μαρσιάλ σκοράρει ξανά».

Προβλήματα με τον Μουρίνιο

Η πρόοδος του Μαρσιάλ διακόπηκε από την απόλυση του Φαν Γκάαλ, που τον είχε φέρει στη Γιουνάιτεντ, και την άφιξη του Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος απέκτησε τον παλιό του επιθετικό της Ίντερ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, γεγονός που μείωσε τον ρόλο του Μαρσιάλ στην ομάδα και οδήγησε σε διαμάχη για τον αριθμό της φανέλας του Γάλλου, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος και ο νέος προπονητής ξεκίνησαν στραβά.

«Του είπα ότι προτιμώ να κρατήσω το νούμερο εννέα», δήλωσε ο Μαρσιάλ στο France Football. «Όταν επέστρεψα στον σύλλογο και είδα τη φανέλα μου με τον αριθμό 11, κατάλαβα η ιστορία δεν ξεκίνησε καλά. Δεν με σεβάστηκε».

Τον έσπρωξε έξω ο Αλέξις

Ο Μαρσιάλ ξεκίνησε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια της Γιουνάιτεντ στην Premier League σε κάθε πλήρη σεζόν του Μουρίνιο και επικρίθηκε ανοιχτά από το πρώην αφεντικό της Τσέλσι σε αρκετές περιπτώσεις για τις εμφανίσεις του και τη συμπεριφορά του.

Έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα στη δεύτερη σεζόν του με τον προπονητή, με εννέα γκολ στο πρωτάθλημα μέχρι τον Ιανουάριο, αλλά στη συνέχεια ένιωσε ασέβεια όταν ο σύλλογος απέκτησε τον Αλέξις Σάντσες. Η άφιξη του Χιλιανού μείωσε ακόμη περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής του Μαρσιάλ και δεν σκόραρε ξανά για το υπόλοιπο της σεζόν, χάνοντας στη συνέχεια την ομάδα της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

«Αυτός (ο Μουρίνιο) μιλούσε για μένα στον Τύπο. Του αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, αλλά ξέρει επίσης με ποιον τα κάνει», δήλωσε ο Μαρσιάλ. «Τη δεύτερη σεζόν, ήμουν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο πρώτο μέρος της σεζόν, έφερε τον Αλέξις Σάντσες και δεν έπαιζα σχεδόν καθόλου πια. Αυτό μου κόστισε πολύ ακριβά. Θα έπρεπε να ήμουν εκεί [στο Παγκόσμιο Κύπελλο]».

Λάμπει και πάλι με τον Σόλσκιερ

Ο Μαρσιάλ πρέπει να χάρηκε που είδε το Μουρίνιο να αποχωρεί και σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι του αντικαταστάτη του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία απέναντι στην Κάρντιφ. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2019 και πραγματικά διέπρεψε την επόμενη σεζόν ως σέντερ φορ, σκοράροντας 23 γκολ, το καλύτερο ρεκόρ που είχε ποτέ για τον σύλλογο, καθώς και 12 ασίστ - και αυτό παρά το γεγονός ότι έχασε σχεδόν δύο μήνες με τραυματισμό στον προσαγωγό. Αναδείχθηκε επίσης παίκτης της Γιουνάιτεντ για τη σεζόν.

