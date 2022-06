Μαρινάκης στους οπαδούς της Νότιγχαμ: «Το όριό μας είναι ο ουρανός»

Σεβόμαστε την ιστορία μας, αλλά τώρα είναι η ώρα να γράψουμε μία πιο λαμπρή ιστορία».

A letter to our fans from owner, Mr. Evangelos Marinakis, and Head Coach Steve Cooper. ❤️



🌳🔴 #NFFC