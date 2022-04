Κορυφαία ονόματα του αθλητισμού επιστρέφουν για τα 10 χρόνια του Navarino Challenge

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το καλύτερο πρόγραμμα ευεξίας στην Ευρώπη και δεύτερο στον κόσμο,, επιστρέφει με κεντρικό μήνυμα του «ο αθλητισμός ενώνει», φέρνοντας κοντά όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις και γιορτάζοντας μαζί τους τα 10 χρόνια παρουσίας του μέσα από τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την ιστορία της Μεσσηνίας.Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού τουρισμού που θα διεξαχθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, στηνκαι την Πύλο.Πάνω από 30 αθλητικές δραστηριότητες, παρουσία Ολυμπιονικών που συμμετέχουν μαζί με ερασιτέχνες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, συνθέτουν το φετινό Navarino Challenge, που φέρει πλέον και το νέο, επετειακό λογότυπο 10 χρόνων του.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν και φέτος διασχίζοντας την ονειρική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη. Ο σπουδαίος αθλητής θα επισκεφτεί τη χώρα μας φέτος μαζί με όλη την οικογένειά του και ως κορυφαίος πρεσβευτής θα ενισχύσει για ακόμα μία χρονιά τη συμμετοχή της Ελληνοαμερικάνικης κοινότητας που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια.Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους από τώρα και να αξιοποιήσουν τις early bird τιμές, μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφών που είναι διαθέσιμηΑπό το 2013, τη χρονιά έναρξης του Navarino Challenge, η διοργάνωση έχει τιμήσει μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού που θα είναι και φέτος παρόντες όπως τους Παναγιώτη Γιαννάκη, Κωνσταντίνο Καρνάζη, Περικλή Ιακωβάκη, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη και Δημήτρη Θεοδωρακάκο.Ένα από τα φετινά τιμώμενα πρόσωπα τη διοργάνωσης θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και 11 φορές πρωταθλητής τριάθλου στην Ελλάδα Γρηγόρης Σουβατζόγλου.Η γιορτή του Navarino Challenge φέρνει κοντά νέα πρόσωπα στην επετειακή 10η χρονιά της. Η ομάδα του Navarino Challenge ενισχύεται:• με τη Χριστίνα Φλαμπούρη, τη μοναδική Ελληνίδα που έχει κατακτήσει τις 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη δράση της εσωτερικής αναρρίχησης• και τη Γεωργία Καλτσή, τη σπουδαία αθλήτρια με αμαξίδιο, καλαθοσφαίρισης και ξιφασκίαςΗ πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά στην κορυφή των Sports Marketing Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει τους «πρωταθλητές» του Αθλητικού Marketing στην Ελλάδα, με 7 συνολικά βραβεία. Πιο συγκεκριμένα κατέκτησε 3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers”, “Running & Live Well” και “Best Native Advertising Campaign”, 3 Silver Βραβεία στις κατηγορίες «Αθλητικός Τουρισμός», “Best Strategy for Branding” και “Kids / Youth / Grassroots” καθώς και 1 Bronze Βραβείο στην κατηγορία “Best New Sponsorship” για τη χορηγική συμμετοχή των Nestle Fitness, αποδεικνύοντας την σταθερά ανοδική πορεία, αξιοπιστία και καινοτομία της ως διοργάνωση στον χώρο του αθλητισμού και του τουρισμού.Η διοργάνωση του, που αναδεικνύει τις αυθεντικές αξίες του αθλητικού ιδεώδους, με δραστηριότητες που προβάλλουν το Ολυμπιακό πνεύμα και προωθούν τη συμμετοχή για όλους, εκπαιδεύοντας τους νέους δίπλα σε αθλητές-πρότυπα και Ολυμπιονίκες, διακρίθηκε ανάμεσα σε 700 και πλέον δράσεις από το πρόγραμμα #BeactiveHellas της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, που έχει ως αποστολή τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής καθώς και τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με βάση τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που θα φέρουν την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα εκείνης της περιόδου.Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η