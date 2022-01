Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

100s of Djokovic Supporters Clash With Melbourne Cops



Protests outside the offices of Novak Djokovic’s lawyer in Melbourne have turned violent with bottles and punches thrown at police who retaliated with pepper spray. pic.twitter.com/yx7tvQcbdP — Based UK (@Based__UK) January 10, 2022

Absolute mayhem by Novak Djokovic’s lawyer’s office on Collins Street. A car leaving the office is completely surrounded by people cheering “free Nole” pic.twitter.com/H3mAsEHSdX — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 10, 2022

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022





«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στομετά την αθώωση τουκαι την παραμονή του στηνμε τηνκυβέρνηση, τους διοργανωτές και την αστυνομία να φοβούνται πως στη διάρκεια του τουρνουά θα ξεσπάσουν επεισόδια.Η ένταση που επικράτησε στην διάρκεια της Δευτέρας στη Μελβούρνη, με οπαδούς του Τζόκοβιτς και τις αστυνομικές δυνάμεις έχει ανησυχήσει τους πάντες, με την αστυνομική βία και τα σπρέι πιπεριού που χρησιμοποιήθηκαν να θεωρούνται κινήσεις για τις οποίες μπορούν να υπάρξουν αντίποινα, εάν ο Τζόκοβιτς παίξει την επόμενη εβδομάδα.Την ίδια ώρα υπάρχουν αρκετοί οπαδοί του τένις μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός αστέρας Τένις Σάντγκρεν που ζητούν το Grand Slam να αφαιρεθεί από την Αυστραλία και να το αναλάβει η Ιαπωνία, λόγω της συμπεριφοράς της κυβέρνησης προς τον Νο 1 τενίστα στον κόσμο, ο οποίος δικαιώθηκε στο δικαστήριο για την υπόθεση της ακύρωσης της βίζας του και αποχώρησε εν μέσω αποθέωσης από το ξενοδοχείο μεταναστών οπού κρατούνταν.Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι – τουλάχιστον προς το παρόν – ελεύθερος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open, ωστόσο το μεγαλύτερο ερώτημα που παραμένει είναι εάν είχε το δικαίωμα να βασιστεί σε ιατρική εξαίρεση από το Tennis Australia για να εισέλθει στη χώρα και να αγωνιστεί στο τουρνουά χωρίς να έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, όπως ορίζουν οι κανόνες του κράτους.Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αυστραλίας είναι πολύ πιθανό η μάχη που κέρδισε ο Νόλε στο δικαστήριο απέναντι στην κυβέρνηση να είναι χωρίς αντίκρισμα, καθώς όπως υποστήριξε ο δικηγόρος της κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη βίζα του αστέρα του τένις για δεύτερη φορά, έξι ημέρες πριν την έναρξη του Australian Open.«Μετά τη σημερινή απόφαση του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού και Οικογενειακού Δικαστηρίου, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Μετανάστευσης να εξετάσει το ενδεχόμενο ακύρωσης της βίζας του κ. Τζόκοβιτς… Ο υπουργός εξετάζει επί του παρόντος το θέμα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού τη Δευτέρα το βράδυ.Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εξουσία του υπουργού να ακυρώσει τη βίζα και μπορεί να γίνει όποτε αποφασίσει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει λόγος να το κάνει και εάν είναι προς το δημόσιο συμφέρον».Σε περίπτωση που η visa του Τζόκοβιτς ακυρωθεί εκ νέου (μετά από την ακύρωσή της στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης), τότε ο Σέρβος σταρ δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στην Αυστραλία για την επόμενη τριετία.Πάντως για την ώρα ο 9 φορές νικητής του Australian Open συγκεντρώνεται στο τουρνουά και την κατάκτησή του για να ξεπεράσει σε Grand Slam τους Φεντερερ και Ναδάλ. Μάλιστα από την ώρα που αποχώρησε από το Park Hotel της Μελβούρνης πήγε για προπόνηση στο Rod Laver Arena και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, ευχαρίστησε τη δικαιοσύνη που ανέτρεψε την απόφαση για την ακύρωση της βίζας του, αλλά και τους ανθρώπους που του συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές που πέρασε.«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που η δικαιοσύνη ανέτρεψε την απόφαση για την ακύρωσης της βίζας μου. Παρόλα αυτά, θέλω να μείνω και να αγωνιστώ στο Australian Open. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό».Θέση για την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς, πήρε και η ATP. Η ομοσπονδία μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επίσημα.Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως ο Τζόκοβιτς είχε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και πως ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση, έκανε ζημιά σε όλες τις πλευρές.«Η ATP σέβεται απόλυτα τις θυσίες που έχει κάνει ο λαός της Αυστραλίας από το ξέσπασμα της πανδημίας, όπως και την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει. Οι επιπλοκές των τελευταίων ημερών με αθλητές που θέλουν να εισέλθουν στη χώρα ωστόσο, τονίζουν την ανάγκη για καθαρότερη κατανόηση, επικοινωνία και υπακοή στους κανόνες.Το να ταξιδέψει στη Μελβούρνη δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς πίστευε ότι είχε λάβει ιατρική εξαίρεση ώστε να μπει στη χώρα με τους υπάρχοντες κανόνες. Μια σειρά γεγονότων οδήγησαν στο δικαστήριο την Δευτέρα, κάνοντας ζημιά σε όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας του Τζόκοβιτς, αλλά και της προετοιμασίας του για το Australian Open.Οι αιτήσεις για ιατρική εξαίρεση γίνονταν ανεξάρτητα από την ATP, ωστόσο σε συνεχή επικοινωνία με την Tennis Australia ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην διαδικασία. Καλωσορίζουμε την δικαστική απόφαση της Δευτέρας και περιμένουμε πως και πως για μερικές συναρπαστικές εβδομάδες με τένις μπροστά μας.Επίσης, η ATP συνεχίζει να συστήνει δυναμικά στους παίκτες του Tour να εμβολιαστούν, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για το άθλημά μας να αντιμετωπίσει την πανδημία. Αυτό βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα οφέλη για την υγεία που παρέχονται και για τη συμμόρφωση με τους παγκόσμιους ταξιδιωτικούς κανονισμούς, οι οποίοι αναμένουμε ότι θα γίνουν αυστηρότεροι με την πάροδο του χρόνου. Μας ενθαρρύνει ότι το 97% των 100 κορυφαίων παικτών που θα παίξουν στο φετινό Australian Open είναι εμβολιασμένοι».