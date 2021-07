Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποθέωση του πρωταθλητή από θρύλους του NBA, ειδικούς και κοινό

Salute & Congrats @Giannis_An34!! You earned that shit!! 🏆💍 💐. 🙏🏾✊🏾❤️👑 — LeBron James (@KingJames) July 21, 2021

Aye! Enjoyed watching greatness out there tonight. GREATNESS! @Giannis_An34 congrats bro — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 21, 2021

Giannis Antetokounmpo!! 50 points, 14 rebounds, 5 blocks…sheesh🥵🔥🔥🔥 Congratulations to the MVP! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 21, 2021

Brought his brothers along for the ride. Leveled up in the biggest game of his life. Offense. Defense. Rebounding. All while battling an injury. Salute, Giannis. Salute. And he dropped 50 to break a 50 year drought. Something poetic about that. #nba #GreekFreak #NBAFinals — Jamaal T. Bailey (@jamaaltbailey) July 21, 2021

Giannis is having the one The GREATEST performances in NBA Finals History! Carry the hell on... — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 21, 2021

Athlete or not, young or old, everyone should watch this.



Socrates, Plato, Aristotle -- Giannis. 🇬🇷



Seriously, watch this. https://t.co/GYdhFCQTIS — Steve Bulpett (@SteveBHoop) July 17, 2021





Αμέτρητα είναι τα σχόλια για τον, από συναθλητές, δημοσιογράφους και απλούς φιλάθλους. Ωστόσο, ο, ειδικός ρεπόρτερ NBA της Washington Post μοιάζει να έχει συνοψίσει σε ένα κείμενο την ουσία όλων όσων γράφονται τις τελευταίες ώρες.«Τώρα που ο Giannis είναι πλέον πρωταθλητής» γράφει ο Golliver «είναι η ώρα πια να επισημάνουμε ότι οι συγκρίσεις με τον Shaquille O'Neal τον αδικούν. Ο «» είναι κάτι περισσότερο από μια διασκευή του Shaq. Αναλογιστείτε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν εγκατέλειψε την ομάδα που τον έφερε στις ΗΠΑ για να πάει κάπου αλλού, όπου ο καιρός θα ήταν καλύτερος και τα φώτα θα ήταν πιο δυνατά.» Αναλογιστείτε ότι μεταμόρφωσε, βήμα βήμα, μια ξεχασμένη ομάδα αντί να αναζητήσει μια θέση σε κάποια super team. Αναλογιστείτε ότι, σε κάποιες από τις πιο μεγάλες στιγμές της εντυπωσιακής πορείας των Bucks, ο Γιάννης δεν δίστασε να πασάρει τη μπάλα στον Khris Middleton χωρίς την παραμικρή υπόνοια ανταγωνισμού. Αναλογιστείτε, επίσης, ότι ο ευρύτερος αντίκτυπος της άμυνας που παίζει ο Γιάννης, αποδείχθηκε εξίσου κρίσιμος με την ευστοχία του στο σκοράρισμα.» Οι Bucks δεν θα έπαιρναν αυτό το πρωτάθλημα -το πρώτο τους από το 1971- εάν ο Αντετοκούνμπο δεν παρέμενε πιστός στο σύλλογο, μετά από αλλεπάλληλες απογοητεύσεις σε προηγούμενα πλέι-οφ. Η παρουσία του Γιάννη ήταν ο μαγνήτης που έφερε τον κόουτς Mike Budenholzer στο Μιλγουόκι, αυτή που κράτησε τον Middleton σα συνεργάτη του και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επένδυση στη μεταγραφή του Jrue Holiday.» Το μόνο που δεν θέλει να είναι ο Γιάννης, είναι να τον θαυμάζουν και να τον μιμούνται για τις στιλιστικές του επιλογές. Κυκλοφορεί μονίμως με φόρμες Nike. Προτιμά να κάνει προπόνηση και να δουλεύει από το να μιλάει. Και, πάνω από όλα, στο μυαλό του έχει το πώς να νικήσει.» Στην πορεία του ο Γιάννης δεν πήρε ποτέ τον εύκολο δρόμο: Είχε το κουράγιο και την επιμονή να σκαρφαλώσει σαν τον Michael Jordan, τον Hakeem Olajuwon, τον Dirk Nowitzki και τον Stephen Curry. Κατάφερε να νικήσει χωρίς να φύγει από την ομάδα του, αντίθετα από ό,τι έκαναν οι O'Neal, LeBron James, Kevin Durant και αμέτρητοι άλλοι.» Ο Γιάννης έμεινε ατάραχος και ακλόνητος από οτιδήποτε έλεγαν γι' αυτόν. Τον κατέκριναν ανελέητα για τις ελεύθερες βολές. Ο ίδιος υποκλίθηκε στην έκρηξη σκοραρίσματος του Kevin Durant, χάριν της οποίας ο Γιάννης αποκάλεσε τον Durant ως 'τον καλύτερο παίκτη του κόσμου'. Κι ύστερα άντεξε τον τραυματισμό του στο γόνατο, εξαιτίας του οποίου σφάδαζε και έφυγε από το γήπεδο υποβασταζόμενος από τον αδελφό του, τον. Άντεξε επίσης στο μαρτύριο των δύο παιχνιδιών στα οποία χρειάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του.» 'Όταν εστιάζεις στο παρελθόν, αυτό είναι ο εγωισμός σου' είπε ο Αντετοκούνμπο στη φάση των τελικών. 'Όταν εγώ εστιάζω στο μέλλον, αυτό είναι η δική μου περηφάνια. Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στη στιγμή, στο παρόν -και αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι το να μη δημιουργείς προσδοκίες. Είναι το να αγωνίζεσαι σε ανώτερο επίπεδο'.» Εν τέλει η προσέγγιση του Γιάννη απέδωσε. Στον τελικό έκανε την εμφάνιση της ζωής του. Η πορεία του στους αγώνες των πλέι-οφ και της τελικής φάσης συγκρίνεται μόνο με ανάλογες των LeBron James και του Larry Bird και όχι τόσο με μεγαλόσωμους παίκτες όπως ο Shaquille O' Neal και ο Tim Duncan.» Το στοιχείο που κάνει τόσο συναρπαστική την περίπτωση του Γιάννη, τόσο απίστευτη, είναι η ποικιλία και η ευρύτητα των δυνατοτήτων του. Ο Michael Jordan και ο Kevin Durant είναι καλύτεροι σκόρερ. Ο Bird και ο Nowitzki είχαν καλύτερο σουτ. Οείναι καλύτερος στις πάσες. Ο Duncan ήταν καλύτερος στις τάπες. Ο Shaquille O’Neal χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερο τη σωματική του δύναμη στο μαρκάρισμα. Ο Olajuwon είχε περισσότερη χάρη. Κι όμως, ο Αντετοκούνμπο μπορεί να τα κάνει, λίγο πολύ, όλα και να τα κάνει πάρα πολύ καλά. Και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του όταν οι Bucks το χρειάζονταν.» Με δύο τίτλους MVP του NBA, ένα πρωτάθλημα και μια διάκριση σαν ο MVP του Τελικού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στο Hall of Fame του NBA ενώ είναι μόλις 26 ετών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Michael Jordan, o Shaquille O'Neal, o LeBron James και ο Kevin Durant στην ίδια ηλικία δεν είχαν πάρει ακόμη πρωτάθλημα. Και το πιο τρελό από όλα: Παρά τα όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, ο Γιάννης έχει ακόμη μεγάλη διαδρομή μπροστά του και πάρα πολλά ακόμη να πετύχει».Τα πιο βαριά ονόματα του NBA, τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ, έσπευσαν να συγχαρούν τον νέο πρωταθλητή. Μάλιστα, μια παλαιότερη ανάρτηση του αείμνηστου θρύλου Kobe Bryant έγινε το επίκεντρο των διθυράμβων που αναπέμπονται προς τιμήν του Γιάννη, καθώς θεωρήθηκε προφητική εκ μέρους του Kobe. Αλλά και ο Αντετοκούνμπο έκανε το χρέος του εν τέλει, δικαιώνοντας αυτή την τόσο τιμητική πρόβλεψη.To 2019 o Kobe Bryant έγραψε «Είσαι δικός μου... Μεγαλείο MVP. Το επόμενο βήμα είναι το πρωτάθλημα»LeBron James: «Υποκλίνομαι και σε συγχαίρω. Το πήρες με την αξία σου!»Stephen Curry: «Ουαου! Απόλαυσα το μεγαλείο μέσα στο γήπεδο απόψε. ΜΕΓΑΛΕΙΟ. Συγχαρητήρια αδερφέ μου»Magic Johnson: «Γιάννης Αντετοκούνμπο!! 50 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 5 τάπες... Τρελό. Συγχαρητήρια στον MVP!»Dwyane Wade (παλιός παίκτης των Miami Heat: «Θρύλος. Συγχαρητήρια στον Γιάννη και τους Bucks»Jamaal T. Bailey (Γερουσιαστής της Νέας Υόρκης): «Έφερε τα αδέλφια μαζί του, για να μοιραστεί τη διαδρομή. Έπιασε την κορυφή στον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του. Επίθεση. Άμυνα. Ριμπάουντ. Και όλα αυτά, ενώ πάλευε με τον τραυματισμό του. Υποκλίνομαι, Γιάννη, υποκλίνομαι. Και επιπλέον έβαλε 50 πόντους, για να τερματίσει μια αφλογιστία 50 χρόνων. Υπάρχει κάτι ποιητικό σε όλο αυτό».Pau Gasol (απευθυνόμενος στον νεκρό Kobe Bryant): «Τα κατάφερε αδερφέ μου. 50 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 5 τάπες. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να προσθέσεις. MVP, MVP, MVP!»Kendrick Perkins (παλιός παίκτης, σχολιαστής του ESPN): «Ο Γιάννης έκανε μία από τις ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ εμφανίσεις στην ιστορία των τελικών του NBA! Σου εύχομαι να συνεχίσεις το ίδιο τρομερά».Steve Bulpett (πρώην ρεπόρτερ της Boston Herald, συγγραφέας): «Αθλητής ή όχι, νέος ή μεγαλύτερος, ο καθένας πρέπει να δει το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάννη για τον εγωισμό και την περηφάνια. Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης -και Γιάννης».