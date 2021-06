Euro 2020: Η σέξι Ντιλέτα Λεότα «έβαλε φωτιά» στο Ολίμπικο στο πλευρό του Τούρκου συντρόφου της - Δείτε φωτογραφίες

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cc10lou8bjux-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cc11hdnf1gup-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cc13ckgrrq41-sf)

Ο Τζαν Γιαμάν είχε προκαλέσει σάλο με την «άσεμνη χειρονομία» κατά την επίσκεψή του στην Ακρόπολη το 2019





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H πρεμιέρα τουμπορεί να άργησε ένα χρόνο ελέω της πανδημίας, ωστόσο δεν άφησε παραπονεμένους τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Η μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεκίνησε με μια λαμπερή εναρκτήρια εκδήλωση με εκλεκτούς καλεσμένους τους θρύλους, Φραντσέσκο Τότι και Αλεσάντρο Νέστα.Έντονη συγκίνηση προκάλεσε ο διάσημος Ιταλός τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος ερμήνευσε την περίφημη άρια «Nessun dorma» από την όπερα Τουραντό του Τζάκομο Πουτσίνι. Ενώ, στην τελευταία πράξη της τελετής έναρξης οι Μπόνο και The Edge σε μια virtual εμφάνιση τραγούδησαν επίσημο τραγούδι του UEFA EURO 2020 «We Are The People».Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Σκουάντρα Ατζούρα ήταν επιβλητική απέναντι στην Τουρκία, επικρατώντας 3-0 σε ένα παιχνίδι όπου δεν απειλήθηκε σε καμία σχεδόν στιγμή, αποδεικνύοντας περίτρανα πως είναι το φαβορί του 1ου ομίλου.Η παρουσία των 16.000 θεατών στο Ολίμπικο, ωστόσο ήταν αυτή που προσέδωσε μια διαφορετική αίσθηση και ατμόσφαιρα στη βραδιά, καθώς ήταν ένα στοιχείο που είχαμε λησμονήσει εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.Μεταξύ των χιλιάδων φιλάθλων τα βλέμματα όλων τράβηξε η εντυπωσιακή ρεπόρτερ της Serie A,, η οποία παρακολούθησε δια ζώσης το ματς, με τη συντροφιά του αγαπημένου της, Τούρκου ηθοποιού, που έγινε γνωστός στην χώρα μας από τη συμμετοχή του στη σειρά «Φτερωτός Θεός».Οι δυό τους πόζαραν φορώντας λευκά φανελάκια και κρατώντας ένα κασκόλ που από τη μια πλευρά έγραφε Ιταλιά και από την άλλη Τουρκία.Στο τέλος της βραδιάς βέβαια ο γόης Τούρκος ήταν ο χαμένος της υπόθεσης... με την Ντιλέτα να πανηγυρίζει έξαλλα τη νίκη της πατρίδας της.