Ιταλία: MVP της Serie A o Λουκάκου και καλύτερος επιθετικός ο Ρονάλντο

🌟MVP 2020/2021🌟

Best overall: @RomeluLukaku9! 🔝



Athletic supremacy, excellent technique and a leader’s mindset. His numbers are just fantastic: 24 goals e 11 assists! https://t.co/31MnrlkNE5 #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/uczE4MXxeU — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021

🌟MVP 2020/2021🌟

Best striker: @Cristiano! 🔝



29 goals that prove his impressive instinct: always in the right place at the right time! https://t.co/WktdAiign0#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/SZppSD9k4F — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021

🌟MVP 2020/2021🌟

Best defender: Cristian Romero ! 🔝



Unbeatable in one-to-one confrontation, quick on recoveries and smart at anticipating the opponent's plays: an outstanding season!https://t.co/HSG11BbPof#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/e82RrQjMxu — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021

🌟MVP 2020/2021🌟



Best Under-23: Dusan Vlahovic! 🔝



Physical strength, amazing technique and 21 goals: a season to remember for the young Serbian 🔥



⏳ Which will be the next 2020/21 MVP? Stay tuned! #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/l4fuH0pd1U — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021

🌟MVP 2020/2021🌟



Best midfielder: Nicolò Barella! 🔝



All-round pressing, accurate passes and a perfect combination of quality and quantity: what a season! https://t.co/qj5S2ceIjE#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/UML2vOF8ZJ — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021





Στα... χέρια του επιθετικού της Ίντερ,, κατέληξε ο τίτλος του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή (MVP) της σεζόν 2020-21 στη. Ο Βέλγος διεθνής σημείωσε 24 γκολ και «μοίρασε» 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια.επιλέχθηκε ως ο καλύτερος επιθετικός, με τα 29 γκολ πρωταθλήματος να τον καθιστούν και κορυφαίο σκόρερ στη Serie A.της Φιορεντίνα αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης κάτω των 23 ετών, οτης Μίλαν ο καλύτερος τερματοφύλακας, ενώ το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού απονεμήθηκε στοντης Αταλάντα.Τέλος, οπήρε το βραβείο του καλύτερου μέσου, γράφοντας το όνομά του στη λίστα των ατομικών διακρίσεων δίπλα σε αυτό του συμπαίκτη του στην Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου.