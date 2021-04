Στέφανος Τσιτσιπάς: Η συγκινητική απονομή με τον Εθνικό Ύμνο και η ξεχωριστή αφιέρωση

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-caqx0xe4m5mp-sf)

Literally no-one: @steftsitsipas : thanks the photographers in his victory speech 📸 #RolexMCMasters pic.twitter.com/IcVmzOgwIU

💪 Victory over Nadal on clay

🙌 First Masters 1000 final

📈 Career-high ranking next week



Not to be today, but an amazing week for @AndreyRublev97 🙏 pic.twitter.com/s7gzaSMPI1