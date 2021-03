Champions League, Παρί-Μπαρτσελόνα: Κανείς στο Παρίσι δεν έχει ξεχάσει το 2017

A look back on the first leg in the @ChampionsLeague! 🔙📺🏆pic.twitter.com/iVMpsAEesD — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2021

⚽️ Training ahead of Paris Saint-Germain - FC Barcelona 🔴🔵 https://t.co/ZHXEA07D1I — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2021

✈️ Joan Laporta is traveling with the team to Paris for #PSGBarça. 💪🟦🟥 pic.twitter.com/rg9qJ8hf5E — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021

🎥 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙑𝙞𝙚𝙬: 𝘽𝙖𝙧𝙘̧𝙖 𝙜𝙚𝙩 𝙨𝙚𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙗𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙞𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨

Highlights of Tuesday's training session and the trip to Paris ahead of #PSGBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021





«Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο» και αυτό θα επιδιώξει να κεράσει στο «Πάρκ ντε Πρενς» ηστηναπόψε στις 22:00 (Cosmote Sport 2) για την φάση των «16» του, προκειμένου να… ρεφάρει το κάζο που έπαθε τοόταν και οι Καταλανοί είχαν ανατρέψει το 4-0 στη Γαλλία επικρατώντας των Παριζιάνων στη Βαρκελώνη μεΗ νίκη της PSG στο «Καμπ Νου» μεστο πρώτο μεταξύ τους ματς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μ’Μπαπέ που σημείωσε χατ τρικ έχει κάνει πολύ δύσκολο το έργο για τον Μέσι και την παρέα του που σίγουρα δεν θυμίζουν φέτος την ομάδα προ τετραετίας. Ωστόσο θα είναι μεγάλο λάθος να υποτιμήσουν οι Παριζιάνοι μια ομάδα με το βάρος της φανέλας των «μπλαουγκράνα» και να πιστέψουν πως η πρόκριση έχει κριθεί.Γάλλοι και Ισπανοί στα πρωταθλήματα τους βρίσκονται στο κυνήγι της πρώτης θέσης με την Παρί να είναι στο -2 από τη Λιλ και την Μπάρτσα στο -3 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ και οι δυο προέρχονται από εκτός έδρας νίκες την προηγούμενη αγωνιστική (Μπορντό-Παρι 0-1, Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 0-2), με τους Παριζιάνους να προκρίνονται πριν από τέσσερις μέρες στους «16» του Κυπέλλου με άνετη εκτός έδρας νίκη με 3-0 επι της Μπρέστ.Για τους γηπεδούχους οδεν μπορεί να υπολογίζει στον, καθώς ο Βραζιλιάνος άσος δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού. Παραμένει εκτός αποστολής οπου είναι θετικός στον κορωνοϊό και ο μακροχρόνια τραυματίαςΟ Αργεντινός τεχνικός των Γάλλων αναμένεται να παρατάξει την ομάδα σε διάταξημε τους Νάβας - Φλορέντσι, Κιμπεμπέ, Μαρκίνιος, Κουρζαβά - Παρέδες, Γκέιγ - Μ'Μπαπέ, Βεράτι, Ντι Μαρία - Ικάρντι.Για τους φιλοξενούμενους σίγουρα το κλίμα είναι θετικό, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα νίκησαν δυο φορές τη Σεβίλλη, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, εκτός έδρας την Οσασούνα και έχουν και νέα διοίκηση από το βράδυ της Κυριακής, με τον, να επιστρέφει στον προεδρικό θώκο και να ακολουθεί την αποστολή στο Παρίσι.δεν υπολογίζει στους τραυματίεςκαικαι οι Μινγκέθα, Ουμτιτί και Λανγκλέ είναι οι τρεις μοναδικοί διαθέσιμοι κεντρικοί αμυντικοί στην αποστολή. Εκτός παραμένουν και οικαιΟ Ολλανδός τεχνικός σκέφτεται να ξεκινήσει με τρεις στην άμυνα τους Μινγκέθα, Ουμτιτί, Λανγκλέ σε διάταξητον Τερ Στέγκεν στα γκολπόστ, τους Ντεστ, Ντε Γιονγκ, Μουσκέτς, Πέδρι και Αλμπα στη μεσαία γραμμή και τους Μέσι και Ντεμπελέ στην επίθεση.